Sidi Kacem: l’OCP accompagne plus de 400 agriculteurs

Le Groupe OCP poursuit son engagement auprès des agriculteurs marocains et continue le déploiement de son dispositif de proximité “Al Moutmir Li Khadamat Al Qorb”.

Après 7 étapes réussies dans plusieurs régions du royaume, le dispositif fait escale du 27 au 29 novembre dans la province de Sidi Kacem, dans la localité de Zaggota. “Al Moutmir Li Khadamat A Qorb” a été lancé en septembre dernier et a sillonné plusieurs régions du Maroc (Safi, Essaouira, Khouribga, Beni Mellal, Sidi Bennour, Settat, Khemisset) accompagnant ainsi des milliers d’agriculteurs.

“Al Moutmir Li Khadamat A Qorb” est une composante du programme “Al Moutmir” qui porte l’engagement du Groupe OCP en faveur du développement de la filière agricole au Maroc. Pour la campagne agricole 2018-2019, il prévoit des actions ciblées dans près de 28 provinces permettant de proposer un accompagnement diversifié aux agriculteurs.

Le dispositif « Al Moutmir » est renforcé par l’initiative “Act4Farmers” qui permet de démultiplier l’effort entrepris par le programme « Al Moutmir » à travers les collaborateurs OCP mobilisés dans le cadre d’Act4Community. Centré sur l’agriculteur comme réel agent du changement, le dispositif « Al Moutmir Li Khadamat Al Qorb » s’appuie sur la démarche scientifique comme levier clé pour une agriculture prospère et durable.

Basé sur une approche partenariale, ce dispositif met à contribution les différents acteurs de la filière et valorise chaque acteur selon son angle d’intervention : Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, institutionnels, chercheurs, distributeurs, revendeurs, agriculteurs…

“Al Moutmir” comprend un laboratoire itinérant d’analyse des sols opérationnel déployé au niveau des différentes provinces prises en charge par le programme. Il intègre également un programme expérimental, servant de support à la formation et à l’information sur les meilleures pratiques agricoles.

Baptisé Agri-Plateformes, ce programme prévoit le déploiement de 1000 plateformes de démonstration durant la campagne en cours. www.ocpgroup.ma.