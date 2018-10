Sidattes 2018: le Maroc va devenir un pays exportateur de dattes

La production des dattes s’est considérablement accrue au cours des dernières années, a indiqué, jeudi à Erfoud, le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch.

“La production annuelle des dattes entre 2015-2018 s’est située à environ 117.000 tonnes, contre 60.000 tonnes enregistrées avant le lancement du Plan Maroc vert”, a souligné Akhannouch dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie inaugurale de Sidattes 2018.

Il a évoqué, en outre, une baisse de la production des dattes de 9%, au cours de cette année, sous l’effet des fortes pluies qu’ont connu les régions oasiennes, notant que dans le cadre du programme de plantation de 3 millions de palmiers à l’horizon 2020, le nombre de palmiers plantés atteint actuellement 2,3 millions.

“Avec ce rythme de production, le Maroc devrait passer d’un pays importateur à un pays exportateur de dattes”, a fait savoir le ministre, rappelant, dans ce sens, la création de plusieurs unités de transformation et de conditionnement dans les régions oasiennes.

Il a par ailleurs relevé l’intérêt que portent les jeunes pour l’investissement dans le secteur, les incitant à s’organiser dans des coopératives afin de bénéficier des subventions.

Le ministre a également rappelé la signature d’une convention pour une enveloppe budgétaire d’environ 150 millions de dirhams (MDH) portant sur le nettoyage des touffes de palmiers et des espaces oasiens, ce qui permettra ainsi d’améliorer la rentabilité et la productivité des palmiers.

Organisé sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI sous le thème “Logistique et développement de la filière des dattes”, le SIDATTES est un rendez-vous annuel ayant pour objectif la valorisation du palmier et la commercialisation du produit au niveau international.

Cette manifestation, qui se poursuit jusqu’au 28 octobre, réunit plusieurs exposants issus de toutes les régions du Maroc et de pays arabes et étrangers, et ambitionne à mettre en lumière les aspects liés à la logistique et au développement de la filière dattière au Maroc.