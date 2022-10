SICPA West Africa et Casablanca Finance City : une nouvelle alliance stratégique

SICPA West Africa et CFC ont récemment lancé à Casablanca la 8ème édition du rapport Africa Insights sous le thème « Accompagner la transition Energie-Alimentaire-Santé en Afrique : les enjeux de la traçabilité ».

L’événement a connu la participation de Said Ibrahimi, CEO de CFC, et d’Eric Besson, Président exécutif de SICPA West Africa. Cette rencontre a été suivie d’un panel composé de Nawal Chraibi, DG de la Fondation MASCIR, de Brahim Laroui, DG de Lesieur Cristal, ainsi que Karim Hajji, Conseiller à la présidence de Laprophan.

Lors de son allocution d’ouverture, Eric Besson a déclaré: « les activités de SICPA vont connaître une forte expansion en Afrique, puisque les Etats, les entreprises, les citoyens, veulent de plus en plus connaître l’origine des produits, les conditions de fabrication, le contenu des produits. Ce rapport, en collaboration avec CFC, évoque trois grands secteurs : énergie, santé et alimentation, des secteurs en transition, où parfois même ce sont des révolutions qui se préparent, et où les questions de tracabilité vont se poser ».

En amont de cette conférence, Eric Besson a pu présenter les bureaux de SICPA West Africa, implantée dans la tour CFC, et qui dispose un effectif actuel de près de 30 personnes. SIWPA West Africa est chargé du développement de SICPA en Afrique francophone et gère un centre d’excellence régional qui a deux missions principales :

– le déploiement des solutions technologiques de marquage et traçabilité sécurisés SICPA en Afrique de l’Ouest et la mise à disposition de ses ressources humaines pour soutenir la mise en place de telles solutions dans les autres régions du monde. A titre d’exemple, l’expertise de SICPA West Africa a contribué au déploiement des projets au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, à Dubaï, au Togo, en Thaïlande et en République Démocratique du Congo.

– le support technique, le développement de logiciels et l’assistance informatique au déploiement de projets de marquage, principalement en Afrique.