SIAM: ce qu’a dit Aziz Akhannouch sur cette 14ème édition

Aziz Akhannouch a visité ce mercredi 17 avril le pavillon du Crédit Agricole au Salon international de l’Agriculture de Meknès (SIAM). A cette occasion, le ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime a indiqué à Le Site info que cette 14ème édition est un franc succès, en témoigne, selon lui, le fait que le prince Moulay El Hassan ait présidé son ouverture.

«La présence du prince donne une valeur au milieu rural et à l’agriculture», a souligné Akhannouch.

En parallèle, le ministre a assuré que plusieurs pavillons sont mis à disposition des visiteurs, les jeunes en particulier, afin de les aider à lancer leurs propres projets. Il a précisé que le SIAM leur permet également de découvrir les différents emplois liés à l’agriculture. «L’agriculture est un grand réservoir de l’emploi à l’avenir. On travaille aujourd’hui pour approcher davantage les jeunes aux agriculteurs afin qu’ils comprennent les enjeux du secteur», a expliqué Akhannouch.

C’est également l’occasion, a ajouté le ministre, de découvrir de nouvelles méthodes d’exploitation agricole, précisant que le Maroc veille sur l’eugénisme et l’amélioration de la rentabilité des agriculteurs.

Organisé du 16 au 21 avril sous le Haut patronage du roi Mohammed VI, autour du thème “l’agriculture, levier d’emploi et avenir du monde rural”, le 14ème SIAM connaît la participation de 1.500 exposants représentant 60 pays. Ce salon constitue l’occasion propice aux participants de discuter de la question de l’emploi dans un secteur qui ne cesse de se moderniser et de se développer, ce qui le met en situation de besoin en compétences hautement formées. Il présentera à pas moins d’un million de visiteurs les potentialités et les opportunités qu’offre l’agriculture marocaine, en particulier aux jeunes et à la population rurale.

