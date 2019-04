SIAM 2019 : l’innovation agricole suisse au service de l’agriculture marocaine

La Suisse, pays à l’honneur de la 14ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), vise une présence à la hauteur des enjeux de ce rendez-vous majeur du secteur pour mettre en avant ses champions nationaux.

Les entreprises suisses seront placées à l’entrée de la zone internationale. Au programme : signatures de conventions, conférences thématiques et animations originales. L’agriculture marocaine vit un moment stratégique. Locomotive nationale pour l’emploi et l’export, le secteur est appelé à s’ouvrir davantage à l’innovation pour faire émerger une véritable classe moyenne agricole.

La Suisse, partenaire historique du Royaume, compte parmi les dix plus grands investisseurs étrangers et sera présente au SIAM avec plusieurs entreprises référentes du secteur afin de promouvoir, depuis Meknès, les innovations qui contribuent concrètement à l’avènement d’une agriculture rémunératrice et créatrice d’emplois. Le pavillon suisse est fier de contribuer à l’ancrage du « green leadership » du Maroc sur le plan régional et continental, impulsé par la politique clairvoyante du roi Mohammed VI.

Des liens avec le Maroc par la montagne

Avec le Partenariat pour la Montagne lancé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, la Suisse et le Maroc ont rejoint une alliance de pays et d’acteurs du secteur privé ayant pour but d’améliorer les conditions de vie des populations montagnardes et de protéger les environnements de montagne du monde entier, en lien avec la mise en œuvre de l’Agenda 2030 de l’ONU.

La coopération entre la Suisse et le Maroc dans le domaine agricole sera renforcée lors du SIAM, comme le rappelle l’Ambassadeur de Suisse à Rabat, Massimo Baggi : « En facilitant l’accès au marché à l’inter- national pour des produits agroalimentaires et du terroir, notamment l’huile d’argan, le romarin et la figue de barbarie, en développant des chaînes de valeurs dans une optique de croissance, et en appuyant des associations professionnelles actives dans l’agriculture, la Suisse soutient la valorisation des produits agricoles et l’échange d’expérience à travers tout le territoire marocain ».

Des investissements en hausse depuis 5 ans

Avec plus de 5 milliards de dirhams d’investissements depuis 2014, les entreprises suisses génèrent à elles seules, 9 000 emplois directs dans le Royaume. 50 entreprises suisses œuvrent tous les jours au rayonnement de l’économie marocaine depuis 1948.

De la paillasse à l’étalage

Afin que l’agriculture marocaine monte en puissance, en créant de la valeur, l’innovation doit être au cœur de la réflexion. L’innovation sera au cœur de la participation des entreprises suisses. Dans un espace de plus de 450m2, plusieurs champs d’intervention de l’innovation suisse dans le monde agricole seront exposés : qu’il s’agisse de champignons et/ou de bactéries pour développer des biostimulants ou de la communication à distance avec le système d’irrigation, l’innovation suisse agit sur l’ensemble de la chaine de valeur agricole.

Cela nécessite un fort sens de l’innovation et un investissement important en recherche et développement. Les entreprises suisses l’ont compris et font partie aujourd’hui des principaux acteurs de l’innovation agricole au Maroc.

Le Pavillon suisse, une ambassade itinérante de l’agriculture 2.0 et durable

L’espace dédié aux entreprises suisses offrira aux visiteurs du SIAM un condensé d’innovation et d’expertise. « Nous avons pensé notre pavillon comme une ambassade de tout ce que les entreprises suisses offrent de meilleur à l’agriculture marocaine », rappelle Sami Zerelli, Président de la Chambre de Commerce Suisse au Maroc.

Avant de rajouter : « Les entreprises suisses ne se contentent pas de créer des produits et services innovants, elles pensent et imaginent le monde qui va avec. Cela va des biostimulants à l’agriculture de précision en passant par la collecte intelligente de lait ». L’excellence agricole suisse a, de ce fait, toujours été au service du Maroc et de son économie.

La présence d’entreprises suisses au Maroc ne date pas d’hier. En effet, certaines d’entre elles s’y sont implantées il y a 70 ans. « Au-delà de leur ancrage presque historique, elles osent et surprennent en s’éloignant des codes du secteur, en se transformant en agrégateurs d’expertises pour la communauté des agriculteurs, et l’économie nationale », insiste Sami Zerelli.

Plusieurs conventions seront signées pendant le salon engageant les entreprises suisses et des partenaires marocains, notamment sur les volets emplois et agriculture durable. La Suisse sera représentée au SIAM par une délégation de haut niveau conduite par le Secrétaire d’Etat Bernard Lehmann, Directeur de l’Office fédéral de l’agriculture.

Au programme du SIAM : Tout au long du salon, les visiteurs pourront être au plus près de l’authenticité suisse : entre dégustation de chocolats et de fromages typiquement suisses, le public pourra également faire la connaissance d’un robot doté d’une intelligence artificielle ou encore gouter des fruits et légumes marocains cultivés durablement.