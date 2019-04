SIAM 2019: le bilan de la 14ème édition

C’est avec succès que s’est clôturée, dimanche 21 avril, la 14ème édition du Salon International de l’Agriculture du Maroc. Placé sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, le SIAM a ainsi conforté, au titre de l’édition 2019, sa légitimité en tant que premier salon professionnel agricole du continent, et l’un des plus importants à l’échelle internationale.

Organisée du 16 au 21 avril 2019 sous le thème “L’Agriculture, levier d’emploi et avenir du monde rural”, cette 14ème édition a accueilli la Suisse en tant qu’invité d’honneur. En phase avec sa vocation de créateur de synergies entre les différents acteurs de la chaîne de valeur agricole, aussi bien Marocains qu’étrangers, le Salon a vu cette année la participation de 60 pays issus des 5 continents. Un engouement qui se reflète notamment au niveau des 24 délégations officielles ayant participé aux travaux du Salon, présidées par 19 ministres étrangers cette année.

Cette dynamique a été particulièrement fructueuse pour les délégations africaines, dont les représentants ont pu bénéficier aussi bien de l’expérience marocaine reconnue en agriculture, que des synergies internationales concrétisées grâce à la vocation du SIAM et au positionnement du Maroc en tant que ‘’porte de l’Afrique’’.

La vocation du SIAM en tant que catalyseur d’opportunités se traduit notamment par l’important nombre de conférences scientifiques (35) et de conventions (plus de 50) signées lors de l’édition 2019. La crédibilité établie du Salon se reflète aussi en termes d’affluence, avec 1365 exposants, 331 GIE-coopératives et 850.000 visiteurs ayant répondu présent cette année.

SIAM 2019 – Les Chiffres-Clé :

850 000 Visiteurs

60 pays participants

1365 exposants

331 GIE-Coopératives

24 délégations étrangères présidées par 19 Ministres

35 conférences scientifiques organisées

Plus de 50 Signatures de conventions

35 trophées d’excellence : 16 délivrés aux exposants et 19 pour les éleveurs

595 représentants des médias accrédités au SIAM 2019

A.K.A.