Shopping: de nombreux cadeaux à gagner au Morocco Mall

Comme chaque année le Morocco Mall, premier mall de “Retailtainment” et première destination de shopping en Afrique, vous invite à venir célébrer le nouvel an en famille et avec vos amis pour partager des moments magiques.

Pour cette occasion plusieurs enseignes du Morocco Mall vous offrent des réductions pour faire de cette nouvelle année le début d’une nouvelle aventure pleines de bonnes résolutions.

Pour le bonheur de ses clients le Morocco Mall vous embarque pendant un mois dans un monde magique qui fera rêver grands et petits.

C’est surtout le moment de vivre les joies des fêtes et profiter de shows splendides dans un univers féérique. C’est aussi la meilleure occasion de profiter d’offres incroyables et célébrer le nouvel an avec pleins de cadeaux et de belles surprises dans une ambiance festive.

C’est la chance pour tous les shoppers de participer à la grande tombola de fin d’année qui réserve son lot de cadeaux inouïs pour commencer l’année en beauté.

Les fêtes au Morocco Mall c’est la chance de participer au tirage au sort qui se fera tous les Samedis du mois de décembre, pour repartir avec une Hyundai ACCENT, un voyage pour deux personnes à Istanbul ou cinq week-ends à Marrakech dans un hôtel 5 étoiles.

Laissez-vous charmer par l’esprit des fêtes de fin d’année.