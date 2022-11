Shell célèbre les 100 ans de sa présence au Maroc

Une aventure humaine, une épopée industrielle et un patrimoine culturel : dans un beau-livre édité pour l’occasion, Vivo Energy Maroc retrace les temps forts de l’histoire de la marque Shell au Maroc de 1922 à nos jours et dessine ses nouveaux horizons à l’heure de la transition énergétique et des énergies renouvelables.

Casablanca, le 22 novembre 2022 – La célèbre coquille Shell aux couleurs joyeuses fête 100 ans de présence au Maroc ! L’occasion pour Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la commercialisation et de la distribution de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc et de Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz, de retracer dans un beau-livre, un siècle de présence au Maroc.

Agrémenté d’un texte richement documenté et d’une iconographie abondante, l’ouvrage renferme des trésors d’informations sur le Maroc de 1922 à aujourd’hui. Largement illustré, le beau-livre révèle le passé de la coquille Shell à travers d’authentiques images d‘archives et laisse entrevoir le point focal de la marque à travers des reportages photographiques captivants. Témoin discret et néanmoins engagé dans l’évolution du pays, la marque Shell accompagne les différentes générations de Marocains, soutenant les efforts entrepris dans le développement du Royaume.

L’ouvrage de 170 pages illustré par l’artiste photographe marocain Yoriyas et publié aux éditions Langages du Sud, nous invite à découvrir au fil des pages une aventure humaine, une épopée industrielle et un patrimoine culturel uniques. A peine implantée, Shell accompagne dès 1922 les balbutiements du bitume remplaçant progressivement les pistes et se dote d’un siège emblématique de l’architecture des années 30 de Casablanca.

Shell a toujours répondu présent lors des rendez-vous historiques du pays, comme en 1975 lors de la Marche Verte en se mobilisant aux côtés des Forces Armées Royales pour ravitailler les camions participant au convoi tout au long du parcours. Quelques années plus tard, la marque plante son étendard dans les Provinces du Sud. Une véritable ode à la présence de la marque Shell au Maroc qui a su apporter sa modeste contribution à l’élan d’un pays indépendant et autonome.

Ce soutien s’est également manifesté durant la pandémie Covid-19, à travers la dotation en carburant pour les véhicules médicalisés du ministère de la santé, le ravitaillement en carburant gratuit pour le personnel soignant ou le don de gaz propane aux hôpitaux du Maroc.

Shell participe rapidement à l’essor de l’économie nationale et s’adapte aux différentes évolutions du secteur des hydrocarbures. En 2011, le groupe Shell souhaitant se concentrer sur les activités d’exploration et de production en aval fait confiance au groupe Vivo Energy pour reprendre l’exclusivité de la distribution en Afrique et ainsi poursuivre et amplifier le développement de la marque dans le continent.

Agile et à l’écoute du marché, Vivo Energy Maroc donne aujourd’hui un nouvel élan à la marque en lançant plusieurs projets de développement tout en investissant un large champ de causes citoyennes et nationales. « C’est une grande fierté pour nous de célébrer les 100 ans de présence de la marque Shell au Maroc en éditant ce beau-livre. La marque Shell, que nous représentons, accompagne depuis 100 ans le Maroc sur le chemin du progrès et contribue avec une énergie positive à son essor.

Depuis plus de 10 ans, Vivo Energy Maroc perpétue et amplifie cet héritage grâce à un engagement continu. Nous poursuivrons cette relation durable en honorant nos engagements de qualité avec ferveur et détermination et en accompagnant le développement continu du Royaume. Nous avons de grandes ambitions pour les 100 prochaines années ! » commente M. George Roberts, Directeur Général de Vivo Energy Maroc.