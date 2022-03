Services à domicile: Hany, l’application qui facilite la vie

Application simple et téléchargeable sur Play Store et App store, Hany propose des prestations à domicile en urgence ou sur rendez-vous à ses clients. Fuite ? panne mécanique ? Panne d’électricité ? Hany se charge d’envoyer rapidement un technicien pour régler l’affaire.

« J’ai apprécié le fait que la réponse à la demande a été faite dans un bref délai, la personne envoyée est sympathique et professionnelle et surtout que le résultat a été envoyé rapidement. », souligne Alia, une cliente de Hany. Pour sa part, Mohamed retient la qualité du service de l’application, qu’il juge impeccable. «Madame Halima était à l’écoute, sympa et ponctuelle. Je recommande vivement».

Comment ça marche ?

Après avoir téléchargé l’application, il faut renseigner le nom, le prénom et le numéro de téléphone afin de créer le compte puis choisir le service, la date, l’heure et l’adresse pour la prestation. Le paiement se fait soit en espèces soit par carte bancaire. Ci-dessous, une vidéo explicative de l’application et des ambitions portées par ses responsables :