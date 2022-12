Service Client de l’Année Maroc: tous les résultats de la 6ème édition (VIDEO)

Pour sa 6ème édition, l’Élection du Service Client de l’Année Maroc, a annoncé, lors d’une soirée à Casablanca, le palmarès des entreprises sacrées Élu Service Client de l’Année Maroc 2023.

18 entreprises représentant différents secteurs d’activité ont été récompensées pour cette 6ème édition.

Les lauréats par catégorie

Lauréat Catégorie Orange Solutions communicantes pour les particuliers Orange Pro Solutions communicantes pour entreprises Renault Automobile Electroplanet Distribution spécialisée en électroménager et produits technologiques Wafacash Moyens de paiement et transfert d’argent Samsung Constructeur de smartphones et tablettes Dar Al Amane Banque Participative Wafa Assurance Assurance CGI Promotion immobilière Marjane Grande distribution Autocaz Vente et achat de véhicules d’occasion Kitea Mobilier et décoration Sodexo Émission de titres restaurant et de service Burger King Restauration rapide XOS Distributeur bureautique Locafinance Location longue durée automobile TotalEnergies Marketing Maroc Services aux automobilistes Casa Tramway Transport urbain collectif

Organisés par Baromètre Service Client Maroc et réalisés par Approche Client et Inspire Research, les tests clients mystères ont été exécutés cette année du 22 août au 15 novembre 2022. L’étude a permis de récompenser les entreprises les plus performantes en matière de relation client.

Chacune des entreprises, volontairement participante a été soumise, aux tests suivants, selon la technique du client mystère :

105 appels téléphoniques

10 visites physiques

30 emails et/ou formulaires de contact

10 navigations internet sur pc, smartphones et tablettes

5 Messages et/commentaires sur le réseau social Facebook

Les participants ont été testés sur des scénarii avant-vente, vente et après-vente sur une moyenne de 15 critères allant de l’accueil à la prise de congé en passant par la reformulation et la qualité de la réponse.

Dans chaque catégorie, le participant ayant obtenu la note la plus élevée, s’est vu recevoir le prix Élu Service Client de l’Année Maroc. La note minimale pour être éligible étant de 11,5/20.

La cérémonie s’est tenue au studio des arts vivants à Casablanca en présence de nombreux invités représentants des entreprises opérant dans divers secteurs (banque, assurance, nouvelles technologies, automobile, etc) ainsi que des institutions telles que la FMES ou la CFCIM.

Les entreprises lauréates peuvent désormais se prévaloir de ce signe de valorisation client dans leurs catégories respectives sur leurs différents supports de communication internes et externes jusqu’au 30 novembre 2023.