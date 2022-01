Serveurs nouvelle génération: ZTE fournit une offre complète et novatrice au marché

En avril 2021, ZTE a officiellement lancé de nouvelles offres de serveurs basés sur le processeur évolutif Xeon d’Intel. Il s’agit du serveur général ZXCLOUD R5300 G4X et du serveur de stockage grand format R5500 G4X.

Le serveur R5300 G4X, performant

Dans le détail du premier produit, le serveur R5300 G4X à 2 sockets, il faut savoir qu’il a obtenu le titre de laurier dans deux tests de référence SPEC CPU 2017 de renommée mondiale. Ledit serveur a établi un nouveau record mondial dans les tests de performances de calcul à virgule flottante et de calcul entier, vérifiant ainsi de nouveau son niveau de performance de premier plan. Côté performances, l’efficacité du système du serveur G4X de nouvelle génération de ZTE a été améliorée de manière efficace. En effet, par rapport à la génération précédente de serveur G4, il a fait des percées importantes en matière d’informatique générale, de la capacité de mémoire et de la capacité d’E/S. Le serveur à 2 sockets prend en charge 80 cœurs au maximum, les performances de calcul en nombres entiers sont améliorées de 50 % et les performances en virgule flottante sont augmentées de 52 %. Donc, il peut fournir une capacité de calcul générale ultra puissante. De plus, il fournit 16 canaux et 32 emplacements de mémoire. Son débit de mémoire est augmenté à 3.200 MT/s, la bande passante de la mémoire est augmentée de 47 %, alors que sa capacité est augmentée de 33 %. Notons que la bande passante PCIe est augmentée de 2,6 fois. Il faut savoir aussi que le serveur G4X est monté avec le processeur évolutif Intel Xeon de troisième génération, qui fonctionne comme un processeur au niveau du centre de données intégré à la capacité d’accélération de l’intelligence artificielle (IA). Ce processeur est un nouveau produit développé par Intel après des décennies d’accumulation d’innovations. Le serveur G4X optimise non seulement divers types de charges de travail, tels que le cloud computing, l’IA, le calcul haute performance, le réseau et l’IoT, mais fournit également des outils de science des données de bout en bout et prend en charge un vaste écosystème de solutions intelligentes, aidant à créer une plateforme de renseignement flexible et efficace. Prenant l’application de l’IA comme exemple, le processeur évolutif Intel Xeon de troisième génération optimise plus de 20 cadres d’algorithmes d’IA grand public et intègre la capacité d’accélération de l’IA, répondant aux exigences de scénarios d’IA complexes tels que le traitement d’images et l’analyse vidéo avec des performances élevées, sécurité renforcée et contrôle des opérations.

Des caractéristiques à forte valeur ajoutée

Parmi les performances avérées du serveur G4X, il faudra noter qu’il dispose de 4 à 8 moteurs d’accélération intelligents intégrés avec un calcul hétérogène. Ces derniers peuvent répartir de manière flexible différentes ressources informatiques hétérogènes et obtenir la meilleure combinaison de puissance de calcul. Il peut répondre aux exigences de divers scénarios tels que l’IA, la NFV et l’Internet industriel, et exploiter pleinement le potentiel informatique. En termes de capacité d’extension, le serveur G4X, basé sur une conception matérielle modulaire et une plate-forme logicielle unifiée, est plus flexible et peut être configuré à la demande pour répondre à des exigences différenciées dans divers scénarios. Dans le scénario de virtualisation, le serveur G4X prend en charge un maximum de 80 cœurs, ce qui peut effectivement augmenter le nombre d’hôtes virtuels pouvant être déployés sur un seul serveur physique. En même temps, le serveur G4X dispose de 32 emplacements mémoire DDR4, répondant aux exigences d’une VM pour consommer une grande quantité de mémoire.

Pour le scénario de traitement de données volumineuses, le serveur G4X implémente une analyse et un traitement rapides des données à fort trafic. Avec un maximum de 41 emplacements de disque 2,5 configurés sur la base d’une forte puissance de calcul générale, le serveur G4X peut fournir un stockage de grande capacité. Dans le même temps, jusqu’à 28 SSD NVMe fournissent des interfaces d’E/S haute vitesse pour résoudre le goulot d’étranglement de l’accès au disque dur lent dans les solutions traditionnelles. Cela réduit efficacement la latence tout en augmentant la vitesse de traitement des données. Dans le scénario d’IA, le serveur G4X peut fournir un calcul hétérogène de haut niveau en configurant jusqu’à huit GPU T4 ou quatre GPU A100, pour accélérer la mise en œuvre de l’algorithme. S’agissant de la sécurité et de la fiabilité, grâce à l’extension de protection logicielle intégrée (Intel® SGX) et à l’algorithme d’accélération du chiffrement (Intel® Crypto Acceleration), le serveur G4X protège la confidentialité des données et des applications en temps réel, réduisant efficacement l’impact du chiffrement sur les performances. De plus, le serveur G4X utilise des technologies telles qu’un module de confiance externe et une exécution digne de confiance pour assurer la sécurité du fonctionnement du serveur.

Économie d’énergie et matériel compétitif

Au niveau du matériel, le serveur G4X améliore efficacement la fiabilité de l’équipement en optimisant la disposition de la carte principale, du module d’alimentation, de la gestion intelligente de la dissipation thermique et du contrôle intelligent de la vitesse du ventilateur. La disponibilité de l’ensemble du système serveur peut atteindre jusqu’à 99,999 %. En termes d’économie d’énergie, le serveur G4X adopte les solutions d’alimentation électrique directe de la ville et HVDC pour améliorer l’efficacité énergétique globale à 96%. En revanche, par rapport à la génération précédente d’alimentation en platine, l’alimentation en titane du serveur G4X est 2% plus efficace. Dans le même temps, selon différentes configurations et scénarios, le serveur G4X offre une variété d’options d’alimentation. Les utilisateurs peuvent sélectionner la solution d’alimentation électrique avec le meilleur rapport qualité-prix selon leurs besoins, afin de répondre pleinement aux exigences d’économie d’énergie dans des scénarios différenciés.

Le serveur ZTE accélère la transformation numérique

Avec la poursuite de la transformation numérique mondiale, le marché des serveurs et du stockage continuera de se développer à grande vitesse. On estime que la taille du marché mondial des serveurs atteindra 25,7 milliards de dollars en 2024 et la taille du marché du stockage représentera 4,8 milliards de dollars. Avec le développement rapide du cloud computing, de l’IA, du big data et des technologies 5G, divers scénarios ont été créés, de sorte que les serveurs doivent répondre à de nouvelles exigences en matière de performances informatiques puissantes, de stockage massif, de bande passante élevée et de faible latence. Plus de 10.000 tests rigoureux ont peaufiné les produits de serveur de haut niveau de ZTE. Dans la transformation des nouvelles technologies, d’une part, ZTE promeut en permanence l’innovation des serveurs et crée des produits de serveur et de stockage personnalisés qui répondent étroitement aux exigences de développement de l’entreprise. D’autre part, avec un esprit ouvert, ZTE travaille avec des partenaires en amont et en aval pour se concentrer sur l’optimisation des capacités des produits, l’amélioration de la compétitivité des produits et la réalisation d’une situation gagnant-gagnant. ZTE poursuivra sa lancée pour assurer des avantages technologiques et écologiques et continuera à fournir des produits plus sûrs et fiables avec de meilleures performances du point de vue des clients. De cette façon, ZTE prendra des mesures constantes pour accélérer son développement et fournir un soutien ferme et une dynamique de développement pour la transformation numérique des entreprises.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO