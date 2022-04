Sekkouri: « Nous réfléchissons à ce qu’il faudra faire au niveau du Code du travail » (VIDEO)

La dynamique industrielle du Maroc est une exception à l’échelle mondiale, compte tenu du chemin parcouru par l’industrie nationale, a souligné, ce vendredi à Tanger, le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri.

Intervenant à l’ouverture de la 4e édition des « Industry Meeting Days Morocco », organisée par Industrie du Maroc Magazine, sous l’égide du ministère de l’Industrie et du commerce, Sekkouri a mis en avant les efforts déployés par les acteurs industriels, qui se sont joints à la vision de l’Etat, malgré les difficultés liées à la pandémie de la Covid-19, et ont contribué à maintenir la paix sociale dans le pays, grâce à la préservation des emplois.

« La souveraineté industrielle est un sujet d’actualité et une volonté de l’Etat exprimée par SM le Roi Mohammed VI, qui vise à protéger le pays selon un modèle productif, efficace et rentable », a relevé le ministre, mettant l’accent sur l’importance de la complémentarité entre les politiques publiques, afin d’assurer la paix sociale.

« La transformation structurelle de l’économie marocaine ne peut se faire sans une industrialisation intelligente et l’insertion dans les chaines de valeur mondiales », a-t-il insisté, ajoutant « nous sommes en train de réfléchir à ce qu’il faudra faire au niveau du Code de travail pour encourager l’investissement ».

Abordant la question de la paix sociale, le ministre a affirmé que le gouvernement va, dans quelques semaines, parvenir à un grand accord avec le syndicat, au service des ressources humaines et de la compétitivité nationales, soulignant l’importance d’encourager l’investissement.

« Nous sommes appelés à proposer des cadres appropriés à toutes formes et tailles d’investissement et un accompagnement beaucoup plus pertinent en matière des ressources humaines », a-t-il noté, ajoutant « nous allons réformer les contrats spéciaux de formation (CSF), pour faire profiter les entreprises des formations adaptées à leurs besoins ».

Placée sous le thème « La Souveraineté industrielle, énergétique, sanitaire et alimentaire au service du développement des territoires, de l’investissement et de l’emploi », cette manifestation ambitionne de mobiliser les pouvoirs publics, ainsi que les acteurs et les décideurs territoriaux, industriels et sociaux dans une tribune de concertation pour dessiner les contours d’une déclinaison adéquate et efficace des nouvelles priorités nationales du secteur industriel.

Cet événement, organisé en partenariat avec la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Agence Spéciale Tanger Med (TMSA), et le Centre régional d’investissement (CRI-TTA), a été marqué par une cérémonie de remise des trophées de la 2è édition des « Industry Meeting Awards », et est ponctué par deux panels sous les thèmes « la souveraineté industrielle, alimentaire, sanitaire et énergétique …quels modèles? » et « la souveraineté industrielle au service de l’investissement, l’emploi, le territoire et l’innovation ».

SO