« SEHASSUR », premier produit d’assurance maladie individuelle de AXA Assurance Maroc

AXA Assurance Maroc, assureur de référence mettant ses clients au centre de ses activités, se positionne pour accompagner la généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) initiée par le Roi Mohammed VI.

La compagnie d’assurance soutient cette volonté Royale en lançant aujourd’hui SEHASSUR, le premier produit individuel d’assurance maladie complémentaire à l’AMO, en faveur des particuliers et des professionnels.

À partir de 165 DHS / mois, AXA Assurance Maroc couvre les besoins en santé de ses clients, mais également en garanties annexes complémentaires pour mieux se protéger et protéger sa famille.

Le chantier de généralisation de la couverture sociale à tous les marocains, sous l’impulsion de SM Le Roi Mohammed VI, concrétise la volonté nationale d’associer le développement économique au progrès social, en tant que condition indéniable pour une économie productive et une société développée.

Le pilier majeur de ce chantier qu’est la généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), qui avance à grands pas et qui est prévue pour la fin de l’année 2022, profitera à terme à 22 millions de citoyens marocains et constitue un pas important vers la couverture universelle, avec pour impact la réduction des inégalités sociales et spaciales d’accès à des services de santé de qualité.

Pour accompagner cette évolution, AXA Assurance Maroc lance aujourd’hui SEHASSUR, un produit d’assurance maladie individuelle complémentaire inédit, destiné à tous les Marocains bénéficiant du régime de base de l’AMO auprès de la CNSS, ainsi qu’à leurs conjoints et enfants à charge.

Ce lancement fait suite à la signature d’une convention de partenariat hier 6 juillet entre AXA Assurance Maroc et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale, actant la mise en place d’un guichet unique qui permettra aux assurés de déposer un seul exemplaire de leurs dossiers maladies en agence CNSS ou à travers un réseau de plus de 2 000 agences relais désignées.

Ainsi, avec SEHASSUR, AXA Assurance Maroc confirme sa position d’assureur de référence à l’écoute des besoins en perpétuelle évolution de ses clients et mettant leur santé au cœur de ses activités.

Dorénavant, les Marocains, qu’ils soient salariés affiliés au régime de l’AMO, entrepreneurs, libéraux ou commerçants peuvent, à partir de 165 DHS / mois, souscrire à un contrat SEHASSUR et compléter leur Assurance Maladie Obligatoire en termes de remboursement et en cas de maladie, maternité ou accident (hors accident de travail). SEHASSUR offre également de nombreuses autres garanties optionnelles, telles que le décès, l’invalidité, les maladies redoutées, ainsi que des prestations supplémentaires hors panier CNSS.

L’offre SEHASSUR se décline en 3 formules de couverture et 3 taux de remboursement pour permettre aux assurés une grande flexibilité selon leur budget et leurs besoins et propose également un parcours de traitement simplifié et une fluidité dans le suivi de leurs dossiers grâce à l’application MyAXA.