Sécurité routière: Renault Maroc sensibilise les jeunes

La Fondation Renault Maroc a lancé sa 6ème campagne de sensibilisation aux risques routiers “TKAYES SCHOOL”, du 28 février à fin mai 2019 à FAHS ANJRA, destinée aux élèves âgés entre 9 et 13 ans.

En 2019, le Groupe Renault Maroc tient ses promesses en augmentant le nombre de bénéficiaires. Plus de 5200 élèves scolarisés dans 33 établissements publics de la province de Fahs Anjra ont été ciblés par cette campagne.

TKAYES SCHOOL est une initiative citoyenne dont l’objectif est de sensibiliser les usagers de la route dès le plus jeune âge aux dangers de la circulation et leur inculquer une réelle éducation à la sécurité routière à l’intérieur des établissements scolaires publics, avec l’appui d’animateurs et d’enseignants mobilisés. Le programme se caractérise par son modèle ludique pour apprendre les bons réflexes sur la route en tenant compte de l’environnement routier urbain et rural : déplacements, signalisation, identification des dangers…etc avec l’implication des parents et des familles.

Cette campagne dans la région de Fahs Anjra a permis pour la première fois, la tenue d’une session Tkayes School dans le Centre d’appui aux initiatives des jeunes à Tanger. Cet établissement est géré par l’Association Tadamon pour le soutien des enfants en situation sociale difficile. 30 enfants âgés entre 11 et 14 ans ont ainsi bénéficié d’ateliers de sensibilisation dédiés.

Depuis son lancement en 2015, plus de 30.000 écoliers ont bénéficié du programme TKAYES SCHOOL dans les établissements publics des régions de Casablanca et de Tanger- Fahs Anjra. Développé en partenariat avec des experts de la sécurité routière, ce programme est déployé par le Groupe Renault Maroc en milieu scolaire, en collaboration avec les directions provinciales du ministère de l’éducation nationale.

Le programme Tkayes School poursuivra sa campagne à la rentrée scolaire dans les établissements publics de Casablanca.

