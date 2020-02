Sécurité routière: la Dir Com’ de Vivo Energy Maroc se confie

Pour Vivo Energy Maroc, le sujet de la sécurité routière est stratégique. L’opérateur mène, à ce titre, des actions de sensibilisation tout au long de l’année. Vivo Energy Maroc a mis en place, il y a plusieurs années, un programme intégral de sécurité routière. Il vise à faciliter un changement culturel des comportements liés à la sécurité routière auprès de nos collaborateurs, du grand public en général et des enfants en particulier. 6.200 heures sont consacrées à la formation à la sécurité chaque année, au sein de l’entreprise. Hind Mejjati Alami, Directrice de la communication de Vivo Energy Maroc, détaille les axes principaux de cette stratégie…

Que fait Vivo Energy Maroc sur le terrain pour assurer au mieux la sécurité des automobilistes?

Chaque année, durant la période estivale, l’opération «Vigilance, roulez prudence» est menée conjointement avec l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA). Il s’agit de journées de sensibilisation des automobilistes aux dangers de la route. Elle se déroule dans plusieurs de nos stations Shell situées dans des axes qui connaissent un important trafic routier. Des animateurs spécialement formés fournissent conseils et recommandations aux conducteurs et leurs remettent des kits de sécurité complets. Les animateurs incitent également les usagers de la route à rejoindre le mouvement #CodeWahed. Dans les écoles primaires, nous avons mis en place, en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale et les composantes de la société civile, l’opération «Ana wa tarik». Elle a pour objectif d’initier les enfants au bon usage des transports scolaires par le biais d’ateliers théoriques et ludiques et à promouvoir la culture de la sécurité routière auprès des chauffeurs de transport scolaire.

Comment assurer la sécurité des infrastructures, la sécurité des véhicules, au niveau de ses stations de services?

Vivo Energy Maroc oeuvre pour l’application et le maintien des normes internationales les plus strictes en matière de qualité, de santé, de sûreté, de sécurité et d’environnement. Au niveau des stations-service, tous les équipements et les signalisations sont en ligne avec les standards du groupe Shell pour assurer la sécurité des usagers à l’entrée et la sortie. Cela, en tenant également compte de la réglementation en vigueur au Maroc. En matière de transport routier, Vivo Energy Maroc veille au respect des standards les plus stricts, que ce soit pour le transport des marchandises ou le transport du personnel. Des programmes de formation spécifiques sont ainsi régulièrement mis en œuvre et ciblent la formation à la sécurité routière et l’anticipation des dangers routiers.

Vivo Energy Maroc met en place plusieurs campagnes de prévention. Quel bilan faites-vous de ces dernières?

Grâce au mouvement #CodeWahed, plus de 14 millions de Marocains ont été sensibilisés à travers un vaste dispositif sur le web, les médias et en stations-service l’année dernière. Nous sensibilisons annuellement plus de 10.000 automobilistes grâce à l’opération «Vigilance, roulez prudence». Plus de 50.000 écoliers, 500 conducteurs, accompagnatrices et directeurs d’écoles sont également sensibilisés à la sécurité dans les transports au sein des écoles primaires de Casablanca et d’une dizaine de villes du Maroc à travers l’opération «Transport scolaire en toute sécurité».

Vivo Energy Maroc s’est vu décerner le Prix de la Prévention routière internationale. ..

Nous en sommes très fiers et cette reconnaissance vient saluer les efforts que nous fournissons depuis plusieurs années en termes d’actions pour la prévention routière. Cette récompense a été remise à l’occasion de la Conférence internationale sur la santé et sécurité routière organisée par la Prévention routière internationale (PRI) et l’Association marocaine des médecins agréés à certifier l’aptitude médicale au permis de conduire (ASMAMAP).

Comment améliorer le comportement des usagers?

L’encadrement du comportement des usagers des routes est en effet l’un des axes majeurs sur lesquels s’appuie la stratégie nationale de sécurité routière 2017-2026, qui a pour objectif de réduire de 50% le nombre de morts sur nos routes. Le facteur humain demeure à l’origine d’environ 90% des accidents au Maroc. Notre entreprise poursuit son implication auprès de NARSA afin de faciliter un changement culturel dans les comportements liés à la sécurité routière dans la population en général et chez les enfants en particulier. Notre ambition est de renforcer nos actions pour contribuer à sauver toujours plus de vies.

Que pensez-vous de la Stratégie nationale de la sécurité routière 2017-2026?

C’est une stratégie ambitieuse sur le long terme pour développer des comportements responsables et des routes plus sûres au Maroc. Vivo Energy Maroc est impliquée dans cette stratégie de longue date pour améliorer le niveau de sécurité routière dans notre pays, d’autant plus que l’objectif de #CodeWahed s’inscrit en droite ligne avec celui des pouvoirs publics de réduire le nombre d’accidents de 50% à horizon 2026 en luttant contre l’insécurité routière.

La sensibilisation doit se poursuivre de manière plus efficace auprès des différentes générations de Marocains pour acter le changement de comportement, et ainsi adopter une conduite responsable et le respect du Code de la route.