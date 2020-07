L’ambassadeur des États-Unis au Maroc a invité 90 entreprises américaines à investir dans le secteur de l’eau au Maroc. Les opportunités d’investissement dans le secteur, dans le cadre du Programme national 2020-2027 sur l’approvisionnement en eau potable et d’irrigation, ont été présentées lors d’un webinaire.

Le secteur de la gestion de l’eau est suivi de très près par les investisseurs américains. En effet, plus de 90 entreprises privées ont récemment pris part à un webinaire, organisé par l’ambassade des États-Unis à Rabat et le ministère de l’Équipement, des transports, de la logistique et de l’eau. L’objectif de cette rencontre virtuelle était de présenter les opportunités d’appui du secteur privé américain au Plan national de l’eau (PNE) du gouvernement marocain, dans le but de renforcer l’engagement des États-Unis dans les secteurs économiques prioritaires au Maroc. Ont ainsi participé a cette réunion virtuelle, l’ambassadeur des États-Unis au Maroc, David T. Fischer, le chef de cabinet du ministre de tutelle, Abdelaziz El Gamah, et le secrétaire adjoint du ministre américain du Commerce chargé des marchés internationaux, et directeur général du U.S Foreign Commercial Service, Ian Steff.

Dans son mot d’ouverture, l’ambassadeur David Fischer n’a pas manqué d’encourager les entreprises américaines à saisir des opportunités commerciales au Maroc. «Les partenariats sont excellents lorsque vous associez l’esprit d’entreprise marocain et le savoir-faire américain, et nous sommes fiers de mettre en lumière les opportunités qui s’offrent aux entreprises américaines dans ce secteur important», a-t-il déclaré à l’adresse des dirigeants des firmes américaines.

«Ce webinaire est le fruit de notre coopération et vient au bon moment, pour permettre au Maroc de présenter aux entreprises américaines les principales étapes énoncées dans le PNE 2020-2050 et le Programme national 2020-2027 sur l’approvisionnement en eau potable et d’irrigation», a renchéri de son côté Abdelaziz El Gamah. Il est à rappeler qu’en 2019, aux États-Unis, le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Rossb avait rencontré le ministre de l’Équipement, des transports, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara, l’invitant à envoyer une délégation dans le plus grand salon de l’eau (WEFTEC), à Chicago. Dans la même année, l’ambassade des États-Unis a envoyé six experts marocains de la gestion de l’eau pour participer à un programme d’échange à Phoenix, en Arizona et Sacramento, en Californie.

«Nos deux pays sont plus que jamais étroitement liés. Nous savons que l’eau est au centre du développement économique et social. L’eau est essentielle à l’infrastructure d’un pays et contribue au développement d’autres secteurs, de l’industrie au tourisme. Les grandes entreprises américaines sont prêtes et désireuses de fournir des produits de pointe et de s’associer avec les entreprises marocaines pour atteindre des objectifs communs dans ce secteur», a souligné Ian Steff.

Reconnaissant le potentiel des opportunités de coopération entre les deux pays dans le domaine de la gestion d’eau, le secrétaire adjoint du ministre américain du Commerce s’était rendu au Maroc en février 2020 et avait convenu que des mesures concrètes, telles que ce séminaire virtuel sur l’investissement, étaient nécessaires pour encourager un engagement commercial plus pointu des États-Unis au Maroc, en particulier dans le domaine de la gestion de l’eau.

Sanae Raqui/Les Inspirations ÉCO