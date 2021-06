Seat: la feuille de route de Adel Zerrouk (VIDEO)

Nouvellement intégrée au portefeuille des marques importées et distribuées par la Centrale Automobile Chérifienne (CAC), Seat est la plus jeune marque du groupe Volkswagen. C’est pourquoi, il sera question d’adapter toute la stratégie de communication de façon à toucher la principale clientèle ciblée, les jeunes.

Toucher les jeunes, fidéliser les anciens

C’est, entre autres, l’un des aspects évoqués par Adel Zerrouk, le directeur de la marque Seat au sein de la CAC. Pour ce jeune manager qui connaît bien la marque ibérique, puisqu’il en a assuré la direction dans un autre pays, l’objectif sera de toucher une clientèle de conquête, mais pas seulement. Il est aussi question de fidéliser les anciens clients, que ce soit sur le volet après-vente à travers des offres intéressantes, mais aussi au niveau de la vente pour tous ceux qui cherchent à renouveler leur Seat. À ce titre, il faut savoir que la gamme actuellement proposée est composée de l’Ibiza, de l’Arona et de l’Ateca qui a récemment été restylé. Viendront ensuite, la toute nouvelle Leon (2nd semestre 2021), best-seller de la marque au Maroc, ainsi que le grand SUV Tarraco (2022).

Un réseau appelé à s’étoffer

S’agissant du réseau de distribution, le nouvel importateur de la marque espagnole démarre avec 7 showrooms dans les villes de Casablanca, Tétouan, Tanger, Fès, El Jadida, Marrakech et Agadir. S’ajouteront d’ici la fin 2021, des représentations dans les villes de Safi, Béni Mellal et Kenitra, avant une présence à Meknès prévue en janvier 2022. À terme, le réseau Seat couvrira 95% du marché marocain et devrait inévitablement contribuer à la croissance des ventes et à l’amélioration de la part de marché de Seat au Maroc. Adel Zerrouk en est confiant, non sans être conscient qu’il faudra aussi préparer la transition énergétique de Seat qui, comme d’autres marques, a annoncé l’abandon du diesel d’ici la prochaine décennie. En attendant, la marque Cupra, label sportif affilié à Seat pourrait bien faire son entrée sur le marché, dans «un an ou deux», dixit le même homme.