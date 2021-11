Scandinavian Auto Maroc rehausse l’expérience clients avec « VOLVO DRIVER’S CLUB »

En plus de son renommé «VOLVO PERSONAL SERVICE», Scandinavian Auto Maroc propose également à ses clients d’adhérer à son programme privilège «VOLVO DRIVER’S CLUB» afin de profiter de tout un florilège d’avantages exclusifs.

Volvo a toujours mis le client au cœur de sa réflexion et ne cesse de s’intéresser à ses besoins afin de lui apporter une expérience personnalisée et encore plus aboutie. « Chez Volvo, un client fidèle c’est un client satisfait. C’est pourquoi cet effort de satisfaction doit se manifester à tous les instants de l’expérience client: dans nos voitures, au niveau de nos points de vente, au moment de l’achat, de la livraison, à l’atelier… Nous croyons fort qu’une relation de confiance durable avec nos clients découle d’un travail de tous les jours et de toutes nos équipes », a déclaré Mohamed Abdelouahad El Kadiri chez Scandinavian Auto Maroc.

C’est dans cette optique que Scandinavian Auto Maroc a lancé son très renommé «Volvo Personal Service». Entretien ou réparation, ce service Volvo est conçu selon une nouvelle approche qui est destinée à faciliter au maximum la vie aux clients de la marque. Grâce à un travail d’équipe efficace, Volvo Personal Service permet d’effectuer la plupart des travaux de maintenance et de réparation d’une Volvo en moins d’une heure. De plus, les clients Volvo s’adresseront à un seul technicien de service personnel (PST) qui s’occupera de tout, sans l’intervention d’intermédiaires. Durant leur visite aux ateliers Volvo Personal Service, les clients pourront se détendre au sein d’un salon très cosy et savourer un authentique fika (goûter suédois) servi avec une tasse de café et un petit pain à la cannelle, tout en parcourant un journal ou un magazine.

Mais ce n’est pas tout. Scandinavian Auto vient également de lancer, depuis le 1er octobre dernier, son inédit programme de fidélité qui s’intitule «VOLVO DRIVER’S CLUB» et qui permet à ses clients de bénéficier d’une multitude d’avantages, à savoir une assistance au niveau le plus élevé, un service jockey (avec prise en charge du véhicule chez le client et retour chez lui), des remises importantes en SAV (de 20 à 30% selon l’âge du véhicule) et sur les accessoires, la possibilité pour le client Volvo de se voir octroyer une voiture de remplacement en cas d’accident ou de réparation, un accès à des prix préférentiels de location, etc. De plus, et grâce au programme VOLVO DRIVER’S CLUB, les équipes Volvo Cars Maroc assisteront désormais les clients en cas de crevaison et se déplaceront (même si cette crevaison ne concerne qu’un seul pneu).

En adhérant à ce programme, les clients de Volvo Cars Maroc se voient en outre attribuer une carte Volvo prépayée de retrait et de paiement à débit immédiat, gérée par le partenaire CIH et utilisable partout au Maroc. Grâce à cette carte qui leur donne accès à toute une liste de privilèges, les clients Volvo pourront bénéficier d’une large palette de services digitaux et e-commerce.

Les membres du VOLVO DRIVER’S CLUB seront également régulièrement invités aux ventes privées qui sont organisées par Volvo: ils auront la primeur sur les nouveautés et/ou promotions de la marque. Ils bénéficieront en plus d’une large panoplie d’avantages et de remises auprès de tous les établissements conventionnés avec Volvo et avec CIH (hôtels, restaurants, marques de mode, magasins d’ameublement / cadeaux, cinémas, papeteries et librairies, pharmacies et parapharmacies, etc.).