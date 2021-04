Sarouty place ses engagements sociétaux au cœur de sa stratégie

Face à une crise qui aggrave les inégalités, l’entreprise affirme son engagement aux côtés des associations marocaines qui jouent un rôle crucial dans les domaines de l’aide humanitaire. Son objectif est de soutenir les projets associatifs de toute nature et pour tous les secteurs.

De ce fait l’équipe Sarouty est fière aujourd’hui de partager avec vous son expérience avec l’AMI, une association marocaine qui a mis en place un centre d’accompagnement innovant pour les enfants atteints d’IMC (Infirmité Motric e Cérébrale).

Lors du raid « Sahraouiya », un challenge 100% féminin, ayant pour but de promouvoir les valeurs de solidarité, l’équipe Sarouty a eu plaisir d’y participer à travers le binôme : Sophia ALJ & Chadine ALJ pour soutenir la cause de l’association. Courir, ramer et pédaler en faveur de l’AMI, tout en portant le drapeau de SAROUTY.MA tel a été le challenge de Sophia et Chadine lors de ce Raid.

Dans ce contexte, et toujours dans le cadre de sa démarche sociétale, l’équipe Sarouty a décidé d’aller plus loin dans sa solidarité en allant à la rencontre des enfants de cette association et de la belle-famille pédagogique qui les entoure. L’équipe a pris le temps de passer bénévolement une journée entière à découvrir cet environnement associatif passionnant de l’AMI, tout en essayant de capturer en quelques séquences vidéo des moments très émouvant. L’équipe a ainsi réussie à produire un film de l’association afin de pouvoir l’aider à transcrire, partager et promouvoir ses valeurs profondes .