Sarouty.ma dévoile sa nouvelle identité visuelle

C’est le 9 octobre que Sarouty-ma a dévoilé sa nouvelle identité visuelle. Le portail souhaite aligner son image à ses ambitions, sans pour autant tirer un trait sur son histoire. Pour développer ce nouvel univers, Sarouty.ma a étudié les attentes et les besoins de ses utilisateurs et les a adaptés à sa vision de l’immobilier. Ce travail a été fait en collaboration avec l’agence londonienne DesignStudio, une des agences les plus en vogue du moment.

C’est d’ailleurs cette même agence qui a refait les identités visuelles de Airbnb, Beat, Deliveroo, Evernote, Logitech, English Premier League, Toyota, Twitter, UEFA Champions league… nous annonce non sans fierté Ismael Belkhayat, fondateur et directeur général de Sarouty.ma.

Plus moderne et plus coloré, le nouveau design correspond à la nouvelle vision de Sarouty.ma, mettant au centre de ses préoccupations, les attentes de ses clients.

La nouvelle charge graphique inclut 5 couleurs incarnant la richesse de la nature : Ciel, terre, pierre, mer et ciel. Les signes iconiques qui accompagnent le nouveau logo se veulent être plus proches de chaque utilisateur et client de Sarouty.

«Nous avons développé cette nouvelle identité en prenant en considération les marchés dans lesquels nous opérons. Que ce soit au Maroc, en Egypte ou aux Emirats par exemple, nous nous sommes rendus compte que malgré le fait que les besoins des individus soient différents quand il s’agit de recherches immobilières, ce rebranding est l’opportunité de construire une marque unifiée et régionale tout en restant pertinent au niveau local», affirme Hamza Chaoui, Directeur Marketing du groupe Property Finder, maison mère de Sarouty.ma

Depuis sa création en 2014, le portail continue à consolider sa position de leader sur le marché marocain. Sarouty continue à développer ses services destinés aux professionnels du secteur de l’immobilier. Grâce à l’engagement des équipes de Sarouty, chaque client peut libérer son potentiel et ainsi acquérir plus de prospects. Le portail immobilier s’engage à motiver et inspirer chacun à vivre la vie qu’il mérite.