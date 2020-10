Sarouty dévoile le 1er annuaire des Agences Immobilières au Maroc

Au fil des dernières années, et notamment suite à la crise sanitaire liée au COVID 19, le digital joue un rôle de plus en plus prépondérant dans la sphère immobilière au vu de toutes les opportunités qu’il offre à l’ensemble de l’écosystème.

En effet, le digital représente aujourd’hui le « premier apporteur d’affaires du secteur ». Cet outil est devenu tellement incontournable, qu’il est difficilement envisageable de réaliser une transaction immobilière efficace sans Internet. Que ce soit pour un projet de location, de vente ou d’achat immobilier, le digital permet de faciliter et d’accélérer la recherche du bien, la mise en relation avec les professionnels de l’immobilier et in fine, une rapidité et une efficacité dans la transaction.

C’est dans ce contexte que Sarouty.ma lance le 1er annuaire des agences immobilières au Maroc pour rapprocher les personnes souhaitant réaliser une transaction immobilière des professionnels du secteur ; à savoir les agences immobilières.

Un annuaire de qualité

Un travail minutieux a été mené en amont par l’équipe de Sarouty.ma afin de déterminer les agences immobilières les plus sérieuses et qui peuvent être éligibles à accéder à cet annuaire. Ce travail de sélection rigoureux se base sur les 8 critères suivants :

1 – Taux de réponses aux mails et appels.

2 – Rapidité de réponse aux appels téléphoniques.

3 – Nombre d’annonces disponibles en portefeuille.

4 – Des annonces certifiées et vérifiées.

5 – Appétence au digital.

6 – Structure administrative conforme aux règles en vigueur.

7 – Paiements 100% Déclarés : acceptant toutes les modalités de paiement.

8 – Bureau d’accueil physique.

L’exigence de qualité accordée à la mise en place de l’annuaire représente une continuité de la politique de qualité globale menée depuis plusieurs années par Sarouty.ma, dont la gestion de la qualité fait partie intégrante de la culture et de la stratégie de l’entreprise. Cette politique repose sur trois axes fondamentaux :

Un contenu de qualité

Sarouty s’engage à garantir aux utilisateurs de son portail un contenu de qualité qui répond à leurs besoins, à travers:

-La satisfaction de ses clients et des utilisateurs de son portail, en s’engageant à satisfaire leurs exigences et leurs attentes.

-L’amélioration continue des performances :ma s’engage à renforcer constamment l’efficacité et l’adéquation de son SMQ (système de management de la qualité), ainsi que le niveau de formation et de qualification de l’équipe.

L’atteinte de ces objectifs est assurée par un système de management encadré par la norme ISO 9001 version 2015. Cette norme permet la mesure de l’efficacité des différents processus de l’entreprise à l’aide d’indicateurs simples et performants.

Un annuaire digital GRATUIT

Ismael Belkhayat, fondateur du site Sarouty.ma, se réjouit du lancement de cet annuaire gratuit : « la mise en place de cet annuaire des agences immobilières au Maroc vient répondre à un réel besoin du marché ; que ce soit celui des particuliers à la recherche d’un accompagnement professionnel pour réaliser leurs transactions immobilières, ainsi que celui des agences immobilières souhaitant bénéficier d’une mise en avant digitale gratuite ». Il précise également que cette initiative innovante est «animée par une envie d’accompagner la structuration du marché immobilier au Maroc, en facilitant la mise en relation entre les particuliers et les agences immobilières les plus sérieuses ».

Cet annuaire destiné à l’ensemble des personnes à la recherche d’une agence immobilière afin de les accompagner dans leur future transaction immobilière, est facile d’utilisation et permet, grâce à des critères de recherche, de trouver l’ensemble des agences recherchées que ce soit par quartier, par ville ou tout simplement via leur nom. Un bref aperçu des différentes agences, permet à l’utilisateur de connaitre le nombre d’annonces proposées dans leur portefeuille, par type d’usage (professionnel ou résidentiel), par prix, et de pouvoir faire des recherches des biens qui les intéressent, auprès des agences sélectionnées.

« Une initiative innovante de Sarouty.ma que je salue. Cet annuaire en ligne complet regroupant les professionnels aux compétences reconnues est donc un moyen sûr pour les particuliers de faire le bon choix dans la recherche d’agence immobilière » déclare Moncef Lahlou, PDG de l’agence Capital Foncier.

Sadqi Asaad , Président de l’ARAI Casablanca – Settat et Directeur Général Century 21 Racine, précise quant à lui : « en tant que président de l’association régionale des agences immobilières de la région de Casablanca Settat, je suis ravi de voir que Sarouty, grand portail et acteur de l’immobilier digital au Maroc se joint à notre cause pour essayer de structurer d’avantage le marché et ainsi va sortir le premier annuaire digital des agences immobilières au Maroc. Cet annuaire recensera uniquement les agences structurées avec un bureau physique et du personnel déclaré pour ainsi garantir d’avantages les intérêts du consommateur et endiguer la prolifération des Samsars informels dans notre pays et notre économie ».

Cet annuaire gratuit compte aujourd’hui 134 agences immobilières. Afin de permettre au plus grand nombre d’agences immobilières d’y accéder, il leur suffit de contacter l’équipe Sarouty.ma : au téléphone +212 5 20 50 62 62 ou par mail au : [email protected]

Une analyse de chacune des agences est faite sur la base des critères de sélection avant de pouvoir faire partie de l’annuaire gratuitement.