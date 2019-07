Samsung présente sa toute nouvelle série Galaxy A

Samsung Electronics Co., Ltd. présente la nouvelle série ‘’Galaxy A’’ . Conçue pour une génération soucieuse de rester connectée en temps réel, la série “Galaxy A’’ vous aide à capturer et à partager instantanément vos plus beaux moments. Une nouvelle ère est née, notamment avec le lancement du nouveau Galaxy A80, un smartphone conçu pour prendre les utilisateurs dans l’ère du direct.

Les utilisateurs d’aujourd’hui se servent de plus en plus de leur smartphone pour partager leurs interactions en direct, prendre des photos spontanées, diffuser des vidéos et partager des expériences qui ont lieu au même moment. Le Galaxy A80 mène le jeu avec ses innovations exceptionnelles, à savoir un affichage plein écran captivant, une première caméra rotative et une batterie intelligente.

“Les utilisateurs sont au centre de nos préoccupations et recherchent des appareils en harmonie avec leur mode de vie. Forts de notre expertise, des ressources mondiales et des avis précieux des utilisateurs, Samsung est parfaitement bien positionné pour offrir des éléments innovants à chacun”, a déclaré DJ Koh, président et PDG de l’unité TI et communications mobiles chez Samsung Electronics. “La gamme Galaxy A offre un éventail de modèles pour que chacun puisse choisir un appareil selon ses besoins et ses passions. Le Galaxy A80 offre des options haut de gamme pour les natifs numériques entièrement engagés dans l’ère du direct”.

Capturer le monde tel qu’il apparait

Doté de la première caméra rotative de Samsung, le Galaxy A80 permet aux utilisateurs de photographier le monde qui les entoure de manière harmonieuse. Lorsque les utilisateurs sélectionnent le mode selfie sur l’application caméra, trois caméras apparaissent automatiquement à l’arrière du téléphone et pivotent. Le mécanisme de la caméra innovante offre une triple expérience avec les mêmes objectifs en haute résolution, à l’avant et à l’arrière, pour ne jamais altérer la qualité de l’image.

Avec la caméra principale 48MP, les utilisateurs peuvent désormais prendre des photos éclatantes de jour comme de nuit. La caméra 3D Depth du Galaxy A80 offre des vidéos de mise au point en direct en scannant les objets pour la mesure et la profondeur. Conçu avec des objectifs ultra grand-angle dotés du même champ visuel que l’œil humain pour partager les prises de vue préférées des utilisateurs avec moins d’effet panoramique.

Le mode vidéo ‘’super stable’’ aide à saisir du contenu en réduisant le tremblement de la main pour un résultat harmonieux et professionnel. Avec d’autres options intelligentes telles que l’optimisateur de scène capable de reconnaître et améliorer jusqu’à 30 scènes et de détecter des défauts qui identifient automatiquement les problèmes avant de cliquer. Ainsi, toutes vos photos seront désormais réussies.

Vivez des expériences multimédias immersives

Avec la caméra rotative, les utilisateurs peuvent expérimenter une prise de vue désinhibée avec le premier nouvel écran infini de Samsung. Doté d’un écran FHD + Super AMOLED de 6,7 pouces, le Galaxy A80 offre un contenu détaillé pour s’immerger complètement dans les jeux, vidéos, photos etc. Galaxy A80 de Dolby Atmos vous laisse vous immerger dans une expérience à 360 degrés avec les écouteurs ou les hauts parleurs via Bluetooth.

Rester connecté plus longtemps

La batterie 700mAh du Galaxy A80 et sa capacité de charge super rapide de 25 W vous permettent de rester connecté plus longtemps et vous offre plus de liberté tout en rechargeant votre téléphone plus rapidement pour ne rien rater.

Le Galaxy A80 est aussi équipé d’une batterie intelligente qui enregistre votre routine quotidienne et l’usage de vos applications afin d’optimiser la consommation électrique de votre téléphone. Le mode d’économie d’énergie adaptatif permet de rassurer les utilisateurs sachant que la batterie intelligente fonctionne de manière efficace pour une excellente performance.

A.K.A.