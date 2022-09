Samsung : lancement de la série Odyssey à Gamescom 2022

La ligne Samsung Odyssey, qui comprend le premier écran de jeu incurvé 1000R de 55 pouces au monde, associé au Samsung Gaming Hub et à la Smart Platform, offre des expériences de divertissement de nouvelle génération.

Avec les révolutionnaires Odyssey Ark, les Odyssey G70B et G65B, Samsung a dévoilé récemment ses derniers moniteurs de jeu à Gamescom 2022. L’Odyssey Ark, annoncé au début du mois, est le premier moniteur de jeu incurvé 1000R de 55 pouces au monde. Le moniteur a une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, un temps de réponse de 1 ms (GtG) et un nouveau mode Cockpit.

« Étant donné qu’il s’agit du plus grand événement de jeu au monde, Gamescom représente une opportunité pour Samsung de présenter nos dernières innovations en matière de jeu qui offriront un incroyable avenir de jeu aux communautés de gamers du monde entier », a déclaré Hyesung Ha, vice-président exécutif de Visual Display Business chez Samsung Electronics. « L’impressionnant Odyssey Ark et les nouveaux G70B et G65B super intelligents renforcent notre expertise, tout en ouvrant un nouveau monde de possibilités grâce à ces écrans de jeu. »

Odyssey Ark : l’écran de divertissement ultime avec des performances de gaming exceptionnelles

​L’Odyssey Ark repousse les limites avec sa qualité d’image inégalée et son son surround cinématographique. Le premier écran incurvé 1000R de 55 pouces au monde remplit tout votre champ de vision avec sa courbe 1000R, y compris votre vision périphérique. Ceci est encore accentué en mode Cockpit avec la fonctionnalité HAS (Height Adjustable Stand) d’inclinaison et de pivotement. La technologie Quantum Matrix avec Quantum Mini LED permet un contrôle précis des LED à forte densité. Le nouveau traitement 14 bits avec 16 384 niveaux de noir et le rapport de contraste statique d’un million pour un vous permettent de voir chaque détail avec une clarté parfaite.

Grâce à la technologie Matte Display et Sound Dome de Samsung, l’Odyssey Ark est l’écran de divertissement par excellence. L’écran mat est doté d’une protection anti-reflet et anti-éblouissement, ce qui vous permet de regarder, de travailler et de jouer sans distraction. Le son cinématographique est rendu possible par quatre haut-parleurs, un à chaque coin, et deux woofers centraux. Le canal 2.2.2 de 60 W délivre les tonalités les plus basses à 45 Hz de tous les moniteurs ou barres de son pour jeux.

L’Odyssey Ark offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour vivre les meilleures expériences de jeu, de divertissement et de lifestyle. Smart Hub intègre les appareils et fonctionnalités IoT essentiels, ce qui vous permet de gérer la température et l’humidité via l’appli SmartThings, par exemple. Avec Samsung TV Plus et une connexion WiFi, vous bénéficiez d’une expérience Smart TV complète. Il vous donne accès aux applis de streaming les plus populaires et à des contenus en direct gratuits, sans téléchargement ni inscription.

L’Ark Dial à énergie solaire – la télécommande exclusive de l’Odyssey Ark – vous permet de gérer rapidement et facilement toutes sortes de paramètres. Pensez à Flex Move Screen, Multi View, Quick Settings et Game Bar. L’Ark Dial est équipé d’un panneau solaire, mais peut également être rechargé via une connexion USB-CL.

Odyssey G70B & G65B : des services intelligents et des jeux encore plus fluides

Les moniteurs de jeu Odyssey G70B et G65B ont également été dévoilés à la Gamescom 2022. Ce sont les premiers modèles de la gamme Odyssey qui intègrent à la fois la Smart Platform de Samsung et le Samsung Gaming Hub.

Les modèles G70B et G65B sont dotés de fonctions intelligentes, notamment la possibilité de créer un environnement de bureau à domicile même sans PC. Vous vous connectez facilement et à partir d’un seul écran à différents appareils et services informatiques. Connectez-vous sans fil à un PC Windows ou Mac, utilisez Samsung DeX ou mettez en miroir l’écran de votre smartphone sur le moniteur avec Apple AirPlay 2. Accédez aux services cloud Microsoft 365 et regardez les dernières séries sur Netflix, Amazon Prime et d’autres grands fournisseurs de services OTT (over-the-top).

En outre, le G70B et le G65B sont équipés d’un microphone Far Field Voice sensible. Cela vous permet de les contrôler via des assistants vocaux tels que Bixby et Amazon Alexa. La fonctionnalité Always On Voice vous permet de communiquer avec Bixby. Cela peut être fait même lorsque le moniteur est éteint avec les informations demandées affichées à l’écran.

Le G70B est disponible en 28 et 32 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms (GtG). L’écran plat IPS a une résolution UHD, est compatible avec NVIDIA G-SYNC et dispose d’AMD FreeSync Premium Pro pour une partie de gaming fluide.

Le G65B est disponible en 27 et 32 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms (GtG). L’écran incurvé QHD, 1000R, est doté de FreeSync Premium Pro pour une expérience de jeu fluide qui vous donnera un sérieux avantage sur la concurrence.

Les deux nouveaux modèles Odyssey sont également dotés de la Game Bar, un outil puissant qui vous permet de vérifier rapidement et facilement vos paramètres de jeu. Sans quitter votre écran de jeu, vous pouvez modifier le temps de réponse, le rapport d’aspect ou le mode Game Picture.

Les G70B et G65B seront disponibles dans le monde entier à partir du quatrième trimestre de 2022.

Rendez-vous sur https://displaysolutions.samsung.com/gaming-monitor/odyssey-ark, ou visitez le canal Twitch de Samsung Odyssey : https://www.twitch.tv/samsungodyssey.