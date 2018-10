Samsung lance son programme Partenaire Mobile Valorisé

Samsung Electronics au Moyen-Orient et en Afrique du Nord a annoncé le lancement du programme Samsung MVP (Mobile Valued Partner ou Partenaire Mobile Valorisé) pour les revendeurs mobiles BtoB de la région. Ce programme performant a été conçu afin de créer une dynamique commune, offrir aux partenaires mobiles professionnels de Samsung des technologies et des solutions innovantes et les aider à créer de plus grandes opportunités commerciales.

Les partenaires du programme Samsung MVP pourront, ainsi, recevoir de nombreux avantages pour les aider à renforcer leurs capacités commerciales. Ces avantages comprennent des incitations financières parmi lesquelles des primes cibles, des fonds de développement de marché, des promotions, un accès à des formations en ou hors ligne conçues pour améliorer les compétences techniques et de vente ainsi qu’un support marketing comprenant le logo « partenaire Samsung » et matériel publicitaire et autres événements. Le programme Samsung Partenaire Mobile Valorisé (SMVP) est élaboré pour améliorer les performances des partenaires professionnels et leur offrir un avantage concurrentiel certain en mettant en avant la spécialité de leur expertise.

“Notre programme MVP, conçu en réponse au rythme de développement de l’industrie mobile qui a intensifié la concurrence, vise à renforcer davantage nos relations avec nos partenaires mobiles professionnels”, a déclaré Wahid El Meliani, Directeur IT et Mobilité Entreprises chez Samsung Electronics Moyen-Orient et Afrique du Nord, avant d’ajouter.

Le programme Samsung MVP octroie un accès privilégié à l’Académie Samsung Mobile B2B (SMBA) qui offre des modules de formations en ligne et hors-ligne avec des connaissances poussées des produits mobiles Samsung permettant d’améliorer les compétences des partenaires afin de mieux répondre aux besoins des clients.

Pour s’enregistrer à la plateforme Samsung MBA et pour de plus amples informations pour devenir un MVP Samsung, veuillez consulter http://mobileb2bacademy.com.