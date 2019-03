Samsung Maroc et RedOne s’associent!

Samsung a lancé au Maroc son dernier Galaxy S10 et a choisi le producteur marocain RedOne comme Brand Ambassador, indique un communique de Samsung Maroc.

Deux semaines après avoir dévoilé au monde, à San Francisco, son nouveau Galaxy S10 et étonné les utilisateurs avec ses incroyables fonctionnalités, Samsung a révélé à ses adeptes marocains sa toute nouvelle gamme Galaxy. Un concentré d’innovation et des partenariats avec des géants des nouvelles technologies pour offrir aux utilisateurs Samsung une expérience unique.

Le Galaxy S10 est doté du premier écran AMOLED dynamique au monde qui offre l’affichage le plus précis en couleurs, tandis que son écran “infinity O-display” couvre la totalité du téléphone pour un affichage cinématographique hors du commun.

Tout cela en plus d’autres fonctionnalités conçues pour faciliter la vie, notamment le partage d’énergie fil qui transforme le Galaxy S10 en source d’énergie pour recharger d’autres appareils, une batterie qui dure jusqu’à 25% plus longtemps que son prédécesseur, une caméra professionnelle qui s’appuie sur l’intelligence artificielle pour une prise de vue facile et un rendu impressionnant.

Grâce aux partenariats de Samsung avec Instagram et Adobe, “le Galaxy S10 devient la référence pour les professionnels du digital, leur permettant de réaliser, retoucher et monter du contenu photo et vidéo en un temps record”, relève le communiqué.

La nouvelle génération Galaxy S10 est disponible à la vente au Maroc en 3 versions, à savoir le Galaxy S10 smartphone haut de gamme offrant de grandes performances, le Galaxy S10+, version suralimentée, qui prend toutes les fonctionnalités au niveau supérieur et le Galaxy S10e répondant aux exigences de ceux qui recherchent tout le nécessaire dans un boitier compact sur un écran plat.

En outre, afin d’ancrer sa philosophie “Do What You Can’t”, Samsung Maroc a choisi un artiste qui partage les valeurs de la marque, souligne le communiqué, notant que RedOne, dont l’histoire est un exemple pour la jeune génération, a réussi son rêve d’enfant, prouvant qu’à force de ténacité et de volonté, tout devient possible.

Cité par le communiqué, Ayoub Basaid, Head of mobile product division de Samsung Maroc a expliqué qu’en “2018, Samsung a pensé un nouveau slogan pour mieux refléter sa philosophie. La marque a créé “Do What You Can’t” et l’a adoptée”. Au Maroc, cette philosophie nous a inspirés pour y associer un ambassadeur qui puisse la représenter et lui donner vie. Le choix était évident. RedOne pour nous est une incarnation de cette philosophie de par son histoire, sa vie, son évolution et sa réussite”.

“Nous sommes ravis de ce partenariat et sommes déterminés à en faire une vraie inspiration pour la jeunesse marocaine” a ajouté Basaid.

Pour sa part, RedOne a indiqué que sa décision de rejoindre Samsung Maroc repose sur un partage des valeurs avec la marque, précisant que “Samsung est une marque qui reflète les valeurs qui me sont chères et son slogan, “Do What You Can’t”, est une phrase que j’aurais dit pensée pour moi, car cela résume un peu ma vie”.

“Je suis ravi d’être aux côtés de Samsung et ses équipes qui ne cessent d’innover. L’innovation à mon sens reste le secret de toute réussite, c’est précisément ce qui rend l’impossible possible ” a t-il estimé.

Testé et a adopté par RedOne, le Galaxy S10 est un bijou technologique qui offre des possibilités infinies.

“Il est innovant et facile à utiliser, le Galaxy S10 propose des fonctionnalités qui facilitent la vie et répondent à mes besoins précis”, a relevé la star marocaine, ajoutant qu'”il offre une capacité de stockage jusqu’à 1 téra qui me permet de stocker mes photos et vidéos, le partage d’énergie qui est extraordinaire, la batterie qui dure toute la journée et me permet de rester joignable, l’appareil photos et la caméra qui permettent un rendu incroyable. Les possibilités du Galaxy S10 sont gigantesques”.

A.K.A.