Samsung et le Ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports réitèrent leur soutien à la digitalisation de l’éducation au Maroc

En accompagnement de l’année scolaire 2022-2023, Samsung Maroc et le Ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, mettent à l’honneur leur partenariat qui vise à encourager l’éducation et l’apprentissage numérique, conformément à ce qui a été convenu et conjointement signé lors de la dernière cérémonie, organisée pour récompenser les participants et les lauréats des projets mis en place.

Cette année, la 3ème édition du programme Samsung Innovation Campus (SIC) a été lancée dans la même perspective que les éditions précédentes, en adéquation avec les perspectives du ministère en matière de numérisation de l’éducation, et en convergence avec la vision de Samsung.

Le programme de responsabilité sociale des entreprises (RSE) « Samsung Innovation Campus » aide les jeunes du monde entier à se familiariser avec les technologies clés, tout en les préparant et en leur offrant des opportunités de carrière. Il offre des compétences pratiques qui peuvent aider les jeunes à améliorer leurs capacités.

« Au cours des dernières années, nous avons travaillé avec le Ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports pour fournir aux élèves et aux enseignants de l’école publique au Maroc des solutions innovantes, visant à démocratiser l’utilisation des nouvelles technologies et des compétences innovantes dans l’apprentissage à l’école, qui façonneront leur avenir, donnant ainsi naissance à une génération de solutionneurs distingués» a déclaré M. Do Hee Lee, président de Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG).

Cette période marque le début de la 3ème édition du Samsung Innovation Campus (SIC), au profit de 240 enseignants dans les 12 régions du Royaume, soit un total de 20 enseignants par région et 9600 étudiants.

En mars 2022, la convention de partenariat a été signée entre les deux parties pour officialiser leur engagement à poursuivre ce projet, et confirmer leur engagement envers l’éducation dans le Royaume, aussi bien que leur détermination à maintenir ce partenariat, visant à assurer le succès continu des initiatives renforçant les capacités des enseignants et des étudiants dans l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), dans le but d’encourager l’innovation.