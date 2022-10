Samsung Electronics lance le Freestyle, un écran portable pas comme les autres

Casablanca, le 29 septembre 2022 – Destiné à la génération Z et aux millennials, le Freestyle est un projecteur, une enceinte intelligente et un dispositif d’éclairage d’ambiance réunis en un seul appareil léger et portable. En ce qui concerne la portabilité, le Freestyle ne pèse que 830 grammes, ce qui permet de transformer facilement n’importe quel espace en écran. Contrairement aux projecteurs conventionnels, le support polyvalent du Freestyle permet une rotation jusqu’à 180 degrés, ce qui permet aux utilisateurs de montrer des vidéos de haute qualité presque n’importe où comme sur une table, le sol, un mur ou même un plafond, et ce, sans écran séparé.

« Le Freestyle est un projecteur exceptionnel destiné à offrir une polyvalence et une flexibilité ultimes pour répondre à l’évolution du mode de vie des consommateurs« , a déclaré Simon Sung, vice-président exécutif et Head of the Sales & Marketing Team of the Visual Display Business chez Samsung Electronics. « Sans limitation d’espace et de facteur de forme, le Freestyle est un appareil amusant et polyvalent qui peut être utilisé comme les consommateurs le souhaitent. »

De plus, le Freestyle est doté de fonctions de correction automatique de la distorsion trapézoïdale et de mise à niveau automatique, grâce à une technologie de pointe. Ces caractéristiques permettent à l’appareil d’ajuster automatiquement son écran aux surfaces, quel que soit leur angle, et de fournir une image proportionnelle à chaque fois. En outre, la fonction de mise au point automatique permet au Freestyle d’afficher une image claire comme du cristal sur des surfaces, quel que soit l’angle, jusqu’à une taille de 100 pouces. Le Freestyle est également équipé d’un double radiateur passif permettant d’obtenir des basses nettes et plus profondes sans distorsion, et son rayonnement sonore à 360 degrés permet aux clients de profiter d’une expérience sonore de qualité cinématographique où qu’ils se trouvent.

Pour l’alimenter, le Freestyle est compatible avec les batteries externes prenant en charge l’USB-PD et une sortie de 50W/20V ou plus, de sorte que les utilisateurs peuvent l’emporter partout, que ce soit en déplacement, en camping ou autre. Le Freestyle est également un pionnier dans la mesure où il s’agit du premier écran portable qui fonctionne lorsqu’il est branché sur une prise d’éclairage standard E26 sans nécessiter de câblage supplémentaire, outre la compatibilité avec l’option traditionnelle de prise murale.

Lorsqu’il n’est pas utilisé comme projecteur pour diffuser du contenu, le Freestyle fournit également un effet de lumière d’ambiance grâce à son mode ambiant et à sa lentille translucide. Le Freestyle est également un haut-parleur intelligent, qui analyse la musique pour associer des effets visuels qui peuvent être projetés sur le mur, le sol et partout ailleurs.

Le Freestyle offre des fonctions de télévision intelligente disponibles sur les téléviseurs intelligents de Samsung, avec des services de diffusion en continu intégrés et des fonctions de reproduction sur un autre écran et de diffusion compatibles avec les appareils mobiles Android et iOS. Il s’agit du premier projecteur portable du secteur à être certifié par les principaux partenaires OTT mondiaux, offrant aux clients la meilleure expérience de visionnement de contenu. Il s’agit également du premier projecteur à inclure une commande vocale à distance, permettant aux utilisateurs de choisir leurs assistants vocaux préférés lorsqu’ils utilisent l’appareil en mains libres.