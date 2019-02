Samsung dévoile trois nouveaux gadgets

Samsung Electronics a annoncé, ce mercredi, le lancement de sa nouvelle gamme de dispositifs portables Galaxy: Galaxy Watch Active, Galaxy Fit / Galaxy Fit e et Galaxy Buds. La montre intelligente, le moniteur d’activité et les oreillettes sans fil sont adaptés à différents modes de vie.

Galaxy Watch Active : quand le style rencontre le sportif

Pour les mordus de tendance qui souhaitent vivre plus sainement chaque jour, Galaxy Watch Active allie esthétique et technologie avancée. Grâce à ses nouvelles fonctionnalités, la Galaxy Watch Active offre des expériences nouvelles ; Elle permet d’optimiser le suivi de la pression artérielle au poignet, gérer son stress en effectuant des exercices de respiration, par exemple, directement à partir du widget de stress, ou encore garder un suivi de son activité physique, grâce à sa capacité de détecter automatiquement l’activité physique pratiquée et ses fonctionnalités pour définir les objectifs et suivre les progrès.

Galaxy Fit: une forme physique pour tous les jours

Conçu pour les passionnés de fitness, des coureurs occasionnels aux athlètes, Galaxy Fit et Galaxy Fit e accompagnent les modes de vie actifs. Avec un suivi facile et intuitif, les deux nouveaux modèles suivent automatiquement votre activité lorsque vous marchez, courez, faites du vélo, du rameur, montez sur l’elliptique, ou commencez un entraînement dynamique général. Vous pouvez également sélectionner manuellement parmi plus de 90 activités différentes dans l’application Samsung Health de votre smartphone. De plus, avec une analyse améliorée du sommeil et une gestion intelligente du stress, vous pouvez surveiller votre bien-être à tout moment de la journée.

Galaxy Buds : Le compagnon de vie, à l’oreille

Les Galaxy Buds sont le nec plus ultra des écouteurs sans fil pour ceux qui recherchent une expérience parfaitement connectée lors de leurs déplacements. Avec leur facteur de forme vraiment confortable, leurs commandes faciles, leur son clair et intelligent et leur taille compacte, ils offrent une expérience d’écoute suprême, avec le son de AKG.

Le son ambiant amélioré vous permet d’entendre clairement dans votre environnement tout en prenant un appel ou en écoutant votre musique préférée. Le son de qualité supérieure s’étend également au son de votre voix. Le double microphone adaptatif utilise un microphone interne et un microphone externe dans chaque oreillette. Vous pouvez ainsi exprimer clairement votre voix où que vous soyez, même si vous vous trouvez dans un environnement bruyant.

Les Galaxy Buds s’intègrent à Bixby sur les derniers appareils mobiles Galaxy, vous permettant ainsi d’activer votre assistant intelligent rapidement sans jamais décrocher votre téléphone. Utilisez simplement votre voix pour passer des appels, envoyer des SMS ou vérifier la durée de vie de la pile de vos oreillettes.

S.L.