SAMSUNG: découvrez la toute nouvelle série Galaxy A

Samsung Electronics a dévoilé la nouvelle série Galaxy A, en lançant deux nouveaux smartphones, conçus pour souffler un vent d’innovation sur le marché des smartphones et du milieu de gamme.

Les Samsung Galaxy A50 et A30 apportent une amélioration sur les principales fonctions, dont une expérience d’affichage immersive, une caméra qui capture le monde tel que vous le voyez, et des performances qui prolongent le plaisir d’utiliser votre smartphone

La nouvelle série Galaxy A a été conçue pour être en phase avec la manière dont les utilisateurs se connectent aujourd’hui : en direct, qu’il s’agisse de partager, de capturer ou de vivre des expériences. La nouvelle série présente divers dispositifs puissants capables d’accompagner ces habitudes d’utilisation spontanée et collaborative.

«Nous sommes déterminés à réaliser des progrès significatifs pour tous et ce, pour une meilleure expérience mobile ; et cette volonté d’innovation commence par la mise à jour de la série Galaxy A», a assuré DJ Koh, Président et Directeur Général de la Division IT & Mobile Communications de Samsung Electronics. «La manière dont les gens communiquent entre eux change et leurs smartphones doivent pouvoir s’adapter à cette transformation. Notre nouvelle Série Galaxy A apporte des améliorations aux principales fonctionnalités qui prendront en charge ces interactions en temps réel, avec des options diverses afin de répondre à leurs besoins en constante évolution », a-t-il ajouté.

Avec la série Galaxy A, les utilisateurs peuvent découvrir de manière transparente l’écosystème Galaxy et des services clés tels que Samsung Health, Samsung Pay, Bixby, etc.

Galaxy A50 : le must de la technologie dans un seul appareil

Avec son appareil photo haut de gamme, sa batterie longue durée à charge rapide et son écran Infinity-U, le Galaxy A50 vous permet de rester connectés à votre univers digital.

Son objectif Ultra Wide vous permet également de photographier le monde sans limites. Associé à la fonction « intelligent switch » (commutateur intelligent), l’appareil photo du Galaxy A50 peut identifier le mode Wide Shot et recommander le moment idéal pour s’en servir.

L’appareil photo principal de 25 mégapixels prend des images vives et nettes à la lumière du jour. Dans l’obscurité, l’objectif innovant permet des prises de vue claires en détectant plus de lumière et en réduisant le bruit.

Combiné à l’objectif de Profondeur, l’appareil photo offre une expérience de mise au point en direct, vous permettant de choisir exactement ce que vous désirez mettre en avant.

Doté de l’Intelligence Artificielle, l’appareil photo vous aide à saisir les meilleures scènes grâce au ‘Scene Optimizer’, fonction d’optimisation de la scène. Cette fonction reconnaît et optimise 20 modes photo, alors que le système Flaw Detection, fonction de détection des défauts, veille à ce que toutes vos prises de photos soient réussies. Bixby Vision utilise l’appareil photo et l’IA pour vous permettre de faire des achats en ligne, traduire des textes et trouver toutes les informations dont vous avez besoin.

Pour des portraits encore plus réussis, utilisez Selfie Focus de l’appareil photo selfie, qui dissimule subtilement les détails de l’arrière-plan.

Doté d’un déverrouillage par empreintes digitales à l’écran, l’A50 permet un déverrouillage intuitif sans changer votre prise en main de l’appareil. L’A50 propose un design slim confortable aux formes incurvées agréables au toucher.

Galaxy A30 : un téléphone idéal pour les adeptes de la vidéo

Le Galaxy A30 est conçu pour les personnes actives. Il est équipé d’une puissante batterie de 4.000 mAh à chargement rapide.

L’écran Super AMOLED Infinity-U de 6,4 pouces d’un bord à l’autre, offre une expérience immersive, idéale pour jouer, regarder des vidéos, effectuer plusieurs tâches et naviguer sur Internet, vous permettant de vivre votre vie active, sans perdre un instant.

Créé pour une expérience mobile plus fluide, l’A30 contient des fonctionnalités avancées telles qu’un appareil photo double, incluant un objectif à très grand angle ainsi qu’un accès simple et sécurisé avec une fonction de déverrouillage par empreinte arrière et un déverrouillage intuitif de la face.

Pour tout complément d’informations sur la série Galaxy A, veuillez consulter les sites www.news.samsung.com/galaxy, www.samsungmobilepress.com, ou www.samsung.com/galaxy.

Samsung Electronics Co., Ltd. Inspire le monde et construit le futur grâce à des idées et technologies transformative. La compagnie redéfinie le monde de la télévision, des smartphones, du textile intelligent connecté, des tablettes, cameras, appareils numériques, équipements médicaux, les systèmes de réseau, et semi-conducteurs et solutions LED. Pour les dernières nouvelles, merci de visiter la Samsung Newsroom à www.news.samsung.com.