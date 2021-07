Samia Terhzaz nommée DG Délégué de la CGEM

Le Conseil d’Administration de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a approuvé mercredi la nomination de Samia Terhzaz aux fonctions de Directeur Général Délégué de la Confédération, qu’elle a rejoint, en juin 2020, en tant que Secrétaire Générale.

Diplômée de l’Université Paris Dauphine, Terhzaz a commencé sa carrière en 2000 en tant que Contrôleur de gestion au sein de la compagnie Saint-Gobain, indique le CGEM dans un communiqué.

En 2001, elle rejoint le groupe ONA, actuellement Al Mada, où elle occupe successivement les postes de Contrôleur de gestion holding, de Responsable contrôle de gestion à la Centrale Laitière, actuellement Danone Maroc, et de Project Manager en charge d’opérations de fusion-acquisition et des synergies groupe.

Terhzaz intègre, en 2008, SAHAM Group en tant que chargée des participations financières et des ressources humaines. En 2010, elle rejoint SAHAM Assurance où elle a occupé les postes de Directeur des fonctions support (ressources humaines, achats, logistique et communication), de Directeur Bancassurance, de Directeur général adjoint pôle Gestion et de Secrétaire Générale.

Sur le plan associatif, Terhzaz est actuellement Présidente du Club Marocain des Coureurs de Fond (CMCF).

S.L. (avec MAP)