Salon Mondial du Tourisme : Taghazout Bay brille à l’ITB Berlin

Taghazout Bay est présente en force au salon ITB, le Salon Mondial du Tourisme, qui se déroule du 7 au 9 mars 2023 à Berlin en Allemagne. La destination est représentée par cinq établissements reconnus dans la région.

L’on retrouve ainsi les deux hôtels de la chaîne internationale Hyatt (Hyatt Regency 5* et Hyatt Place 5*), le Hilton Taghazout Bay Beach Resort & Spa (5*), le Radisson Blu Resort Taghazout Bay Surf Village (4*), Tazegzout Golf, le parcours exceptionnel de 27 trous uniques conçus par le grand Kyle Phillips, et la Société d’Aménagement et de Promotion de la Station Taghazout (SAPST), aménageur-développeur de la destination. Sa participation est faite au sein du stand Maroc de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et permet de faire découvrir aux visiteurs les diverses composantes et expériences de cette destination plurielle.

La participation de la destination Taghazout Bay à ce salon interprofessionnel mondial s’inscrit dans le cadre de la promotion de cette destination à l’international et particulièrement sur le marché allemand, second marché au niveau de la région d’Agadir Souss Massa.

Cet événement qui rassemble plus de 10.000 exposants de 180 pays, est consacré aux rendez-vous B2B et rencontres d’affaires avec les acheteurs d’Allemagne, prescripteurs et autres opérateurs de l’industrie touristique allemande et mondiale.

L’Allemagne, marché émetteur hautement stratégique pour le Maroc, présente un fort potentiel de croissance. En 2019, près de 685.000 Allemands avaient visité le Royaume totalisant plus de 1,75 million de nuitées. La région de Souss-Massa reste particulièrement appréciée des touristes germaniques, qui représentent le deuxième marché en termes d’arrivées. De plus, les segments MICE, le tourisme golfique, la découverte et le bien-être viennent renforcer l’offre balnéaire de la destination Taghazout Bay.