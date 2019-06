Salon Bio Expo Maroc: ce qu’il faut retenir (VIDEO)

Le consommateur citoyen choisit avec soin ce qui doit constituer sa nourriture de base, son environnement ambiant et tout se qui concerne sa vie au quotidien. Le choix du bio, comme composant essentiel de son bien-être est ainsi devenu un réflexe presque naturel, tant les produits chimiques ont envahi la marché de la production, nutritionnelle, à tous les niveaux de la consommation de masse.

Le bio, un label et un choix conscient

Certes, consommer bio n’est pas un geste anodin. C’est un acte réfléchi, basé sur la volonté de choisir des produits à la fois offrant une qualité nutritionnelle garantie, une hygiène à toute épreuve et un risque minimum sur la santé. Convaincues de cette triple exigence, les associations “Club des Entrepreneurs Bio – CEBio” et “Agissons Vert” ont décidé de coordonner leurs efforts, pour organiser la première édition du salon “Bio Expo Maroc”, l’objectif fondamental étant de sensibiliser le citoyen à la nécessité de consommer bio pour sa bonne santé et la maîtrise d’une bonne hygiène de ce qu’il consomme, tout en fédérant les entrepreneurs bio autour de valeurs communes tournées vers la qualité et le respect du label.

Il est, en effet, tout aussi acquis, bien que le réflexe de consommer bio prenne de plus en plus d’envergure, que le consommateur n’est pas toujours au fait de ce qui est réellement un produit bio, d’une part et, d’autre part, les entrepreneurs investissant dans ce secteur ne sont pas informés de ce qui se fait à proximité. D’où le double intérêt de ce salon, qui vise à la fois le plus large possible de consommateurs et les acteurs de la production bio dans tous les secteurs, notamment cosmétiques, les compléments alimentaires, les tissus, les jouets et autres produits labélisés bio.

Bio Expo Maroc est donc un moment privilégié, qui offre dynamiquement aux visiteurs et aux exposants une opportunité, pour les uns, de s’enquérir des nouveautés dans le secteur et, pour les autres, d’échanger et de s’enrichir de leurs expériences mutuelles. Car, au-delà de l’événement en soi, le salon sera l’occasion de s’informer des stratégies sectorielles mises en avant, de connaitre le potentiel de la filière bio et, surtout, de fédérer les efforts des acteurs, comme le précise Slim Kabbaj, Président de CEBio, en affirmant que “Bio Expo Maroc sera rythmé par la signature de conventions, la présentation de nombreux projets, actions et initiatives en faveur du consommateur, sur diverses régions du pays. La mobilisation des exposants, le dynamisme de leurs productions et des projets en cours sont amenés à conduire les filières Bio marocaines vers un secteur économique à part entière, une reconnaissance et une crédibilité certaine à l’échelle internationale. Tous les acteurs en sont une parte prenante, les décideurs gouvernementaux, les leaders d’opinion, les banques, les média”.

Consommer bio, une question de sante publique

Il est évident aujourd’hui que la production agricole destinée à la consommation humaine souffre de la généralisation de l’utilisation des produits chimiques et de pesticides, autant de composants qui non seulement nuisent à l’hygiène de vie, mais constituent une menace sur la santé publique de manière générale.

En effet, comme le souligne Bouchra Boukili, Présidente de l’association Agissons Vert, des “études scientifiques ont établi les liens entre le système agricole et ses incidences néfastes sur la santé et l’environnement. Notre alimentation est devenue aujourd’hui un facteur de risque de cancers et de maladies chroniques. Si certains considéraient le Bio comme un luxe facultatif, ils le voient aujourd’hui comme une urgence sanitaire pour préserver leur santé et leur environnement. C’est la raison pour laquelle nous avons voulu justement au cours de ce Salon, impliquer, informer et sensibiliser le consommateur en l’invitant à découvrir les différents univers fondamentaux, dont alimentation, compléments alimentaires, écoproduits, beauté et cosmétiques, textiles et jouets, transport vert, mobilier et immobilier vert, et surtout éviter les contrefaçons et le greenwashing que pratiquent certains vendeurs sans scrupules”.

L’intérêt du salon Bio Expo Maroc transcende ainsi le fait d’un événement circonstanciel. Il s’agit là d’un choix de société, dicté par le nécessaire équilibre entre la consommation de masse et le souci de santé publique, impératifs devant assurer ensemble l’équilibre d’un modèle de vie respectueux de l’environnement, assurant la protection de la nature et garantissant une hygiène de vie certaine.