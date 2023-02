Salon « Ambiente » : l’artisanat marocain brille en Allemagne

Dans le cadre des efforts déployés par le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire pour la promotion de l’Artisanat Marocain, la Maison de l’Artisan a pris part au Salon « Ambiente » qui a ouvert ses portes le 03 février 2023 à Frankfurt en Allemagne, et ce, conformément à sa mission de promotion et de développement de la commercialisation des produits de l’Artisanat Marocain sur les Marchés extérieurs. Cette participation s’inscrit dans la forte dynamique que connait le secteur de l’artisanat, confortée notamment par les excellentes performances des exportations des produits d’artisanat marocain qui ont franchi en 2022 la barre record d’un milliard de dirhams, marquant ainsi une croissance de 12 % par rapport à 2021 et de 26 % par rapport à 2019.

Événement de référence à l’échelle internationale, le Salon « Ambiente » a réuni cette année plus de 4500 exposants venus de 80 pays et près de 150.000 visiteurs venus du monde entier. Lieu d’échanges commerciaux et de rencontres avec les opérateurs, acheteurs et professionnels du secteur de la décoration et du design, il constitue une plateforme incontournable pour nouer des partenariats, prospecter de nouveaux marchés et offrir de nouvelles opportunités d’affaires.

Ce salon, aménagé sur plus de 320.000 m² est organisé autour de grands univers d’exposition, à savoir le segment DINING, consacré à l’art de la table et renforcé cette année par l’espace HoReCa/Hospitality, à l’adresse des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, le segment LIVING exposant les tendances de la décoration d’intérieur et de l’ameublement et le segment GIVING dédié aux accessoires et cadeaux. Quant à lui, le segment WORKING, dédié aux fournisseurs internationaux de mobilier, d’équipements, de fournitures de bureau, vient pour la première fois, compléter l’offre proposée par le Salon. Autant d’univers où les créations authentiques et raffinées de l’Artisan marocain trouveront toute leur place.

Pour cette édition 2023, l’artisanat marocain est représenté à « Ambiente » par sept entreprises opérant dans les filières de l’ameublement, la verrerie, les accessoires de décoration, le tissage et la vannerie. Il s’agit de :

Amal Links : spécialisée en vannerie et conception de meubles en matières végétales (Fès) ;

Atisania Home: fabrication d’objets d’art et de décoration (Tantan) ;

Atlas Art Minerals : sculpture de pierre (Agadir) ;

Bronze Verre : fabrication d’objets en verre artisanal (Casablanca) ;

Laure Welfling International : spécialisée dans le tissage (Tanger) ;

Medidis : Ameublement et produits de décoration (Kénitra) ;

Opalescence : fabrication d’articles de décoration (Casablanca).

En marge de cette participation, la délégation de la Maison de l’Artisan et de l’Ambassade du Maroc en Allemagne a tenu plusieurs réunions de prospection afin de renforcer la présence de l’artisanat marocain sur le marché allemand, notamment avec les responsables du German Design Council, de Messe Frankfurt ainsi que plusieurs opérateurs allemands souhaitant importer les produits de l’artisanat marocain.