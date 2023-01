Salma El Majaty nommée à de nouvelles fonctions au sein de Lydec

Salma El Majaty a récemment été nommée Directrice du Développement de la Performance, de la Sécurité et de la Sûreté au sein de Lydec. Des enjeux stratégiques, complémentaires et sensibles pour l’entreprise qui fait de l’intégrité une de ses principales valeurs. Lydec se doit, en effet, de montrer l’exemple dans sa mission de service public et veille au respect quotidien des exigences de Santé et de Sécurité au Travail (SST).

Par son expertise, sa connaissance des processus et des problématiques opérationnelles, et sa représentation expérimentée de l’engagement sécurité de Lydec, Salma El Majaty rejoint ainsi le Comité de Direction générale de l’entreprise.

Ingénieur de formation de l’École Nationale Supérieure d’Électricité et de Mécanique (ENSEM) de Casablanca et Exécutif Master en « management des organisations à risque » de l’École Supérieure de Commerce (ESCP) de Paris, Salma El Majaty compte à son actif 22 ans d’expérience. Après avoir obtenu son diplôme en 1999, elle a travaillé au sein de plusieurs entreprises marocaines (ENPC, CAP’INFO, Médi Télecom) et s’est progressivement spécialisée en consulting en intégrant le cabinet EVOE, expert dans l’organisation, les systèmes de management, les certifications et l’amélioration des processus. Au sein de ce cabinet de renom, Salma El Majaty a accompagné un grand nombre d’entreprises opérant notamment dans l’énergie, l’industrie et les services. En 2008, elle a intégré une société d’assistance filiale de CNP Assurances, Filassistance International basée en France, pour être en charge de la transformation et des process de l’entreprise.

Après cinq ans d’expatriation, Salma El Majaty retourne au Maroc et intègre Lydec, opérateur structurant de services publics dans la métropole casablancaise, en tant que responsable des systèmes de management, du contrôle interne et du management des risques. En 2017, elle a été promue au poste de Directrice de la Prévention et de la Sécurité avant d’être nommée Directrice de la Sécurité et de la Sûreté en 2021 au sein de la même structure. Pendant deux ans, elle a géré et veillé sur la préservation et la protection de la santé et la sécurité des collaborateurs, ainsi que celles du patrimoine matériel et immatériel de l’entreprise.

Salma El Majaty a ainsi occupé plusieurs postes de responsabilité qui lui ont permis de consolider son expertise dans plusieurs domaines, à savoir la performance opérationnelle, le management des organisations, la qualité, la sécurité, la sûreté, l’environnement, l’organisation, le contrôle interne et le management des risques. Des expériences qui lui ont également permis d’affuter ses compétences managériales et de développer une véritable démarche autour des enjeux de la transformation de l’entreprise.

Pour garantir au mieux la protection des personnes et des biens, Salma El Majaty se donne pour objectif d’ancrer une culture de sécurité intégrée pour les collaborateurs et les autres parties prenantes de Lydec au service de la performance plurielle de l’entreprise. Parallèlement à ses missions professionnelles, Salma El Majaty est très engagée dans le secteur associatif. Elle est membre d’Aquassitance Maroc, association humanitaire constituée principalement des collaborateurs de Lydec, et présidente de la commission Leadership et Compétences de l’association WIMEN (Women International Management & Executive Network).

Femme de terrain et d’action, dans sa vie personnelle, elle aime se challenger sur le terrain sportif. Elle fait de la course à pied et participe à des semi-marathons et raids multisports. Salma El Majaty a du vif-argent dans les veines et dans la tête aussi.