Salaires, chômage, dépenses…les Marocains n’ont pas le moral (étude)

S’agissant de l’évolution de leur situation financière au cours des 12 prochains mois, 30,0% contre 11,8 % des ménages, s’attendent à une amélioration de leur situation financière. Le solde d’opinion de cet indicateur enregistre 18,2 points au lieu de 28,1 points un trimestre auparavant et 19,6 points un an auparavant.

Quant à l’évolution de leur situation financière au cours des 12 derniers mois, 29,6% contre 11,4% des ménages considèrent qu’elle s’est dégradée. Cette perception reste ainsi négative, avec un solde d’opinion de moins 18,2 points au lieu de moins 15,2 points enregistré un trimestre auparavant et moins 14,5 points un an auparavant.

Au troisième trimestre de 2018, 62,7% des ménages estiment que leurs revenus couvrent leurs dépenses, 33,5% déclarent s’endetter ou puiser dans leur épargne et 3,8% affirment épargner une partie de leur revenu. Le solde d’opinion relatif à la situation financière actuelle des ménages est resté ainsi négatif, à moins 29,7 points contre moins 24,1 points au trimestre précédant et moins 22,6 au même trimestre de l’année précédente.

Au cours des 12 prochains mois, 25,1% des ménages s’attendent à une dégradation du niveau de vie, 37,9% à un maintien au même niveau et 37,0% à une amélioration. Le solde d’opinion relatif à cet indicateur passe à 11,9 points au lieu de 15,0 points le trimestre précédent et 10,5 points le même trimestre de l’année 2017.

Au troisième trimestre de 2018, 40,6% des ménages déclarent une dégradation du niveau de vie au cours des 12 derniers mois, 28,3% un maintien au même niveau et 31,1% une amélioration. Le solde d’opinion sur l’évolution passée du niveau de vie est resté négatif, à moins 9,5 points, en dégradation aussi bien par rapport au trimestre précédant que par rapport à une année auparavant où il était à moins 5,4 points et à moins 3,1 points respectivement.