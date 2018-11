Sahara: victoire de taille pour le Maroc

C’est une victoire de plus pour le Maroc. Le fonds souverain norvégien, le plus important du genre au monde, a annoncé la levée de l’exclusion de Cairn Energy et Kosmos Energy, deux entreprises pétrolières opérant notamment dans les provinces du Sud marocaines.

Le fonds souverain, géré par la Banque de Norvège et qui pèse près de 1000 milliards de dollars, a donc décidé de réinvestir dans les deux entreprises. La première (Cairn Energy) étant britannique et la seconde américaine.

C’est à travers un communiqué diffusé ce mardi que la Banque de Norvège a annoncé la levée de l’exclusion.

Le fonds souverain s’était désengagé, il y a deux ans, des deux groupes pétroliers à cause de leurs activités dans le Sahara marocain.

S.L.