Saham Assurance et Bel Maroc lancent un projet inédit

Inédit. Le groupe des Fromageries, Bel Maroc, vient de lancer le programme de fidélité «INAYA» destiné aux détaillants (épiceries, laiteries…).

Il s’agit d’une première mondiale pour le géant international des fromageries. Ce programme consiste à proposer à 27000 détaillants, partenaires de Bel Maroc, une couverture santé et professionnelle développée en partenariat avec Saham Assurance.

Fortes d’un ancrage local historique et de marques iconiques telles que la Vache Qui Rit, Fromageries Bel Maroc (FBM) ont pu mettre le doigt sur un besoin réel vécu par les détaillants, à savoir la demande de solutions d’assurance adaptées à leurs attentes personnelles et professionnelles.

Saham Assurance Maroc, 1er assureur santé au Maroc avec plus de 3 millions d’assurés, expert en matière d’assurance des communautés, et disposant du plus large réseau exclusif au Royaume, a été choisi pour être partenaire de Bel Maroc sur cette initiative à l’issue d’un appel d’offres.

L’offre proposée aux détaillants comporte plusieurs options de couverture, individuelle ou familiale, ambulatoire et/ou d’hospitalisation, de même qu’une multirisque professionnelle.

Des journées portes ouvertes au sein d’agences SAHAM Assurance réparties sur tout le territoire seront organisées pour conseiller et accompagner les détaillants afin de leur proposer l’offre qui leur convient.

Un service client sera par ailleurs dédié 24/24 pour accompagner les détaillants dans leurs différentes démarches: conseil, accompagnement, souscription, suivi des dossiers, voire réclamations.

K.B.