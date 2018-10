SAHAM Assurance annonce des innovations majeures

La survenance d’un sinistre automobile constitue souvent un moment de vérité entre l’assuré et sa Compagnie. C’est un moment crucial de la relation où la Compagnie doit délivrer sa promesse fondamentale : celle d’une prise en charge efficace et d’une indemnisation rapide. C’est donc au regard de l’importance déterminante de ce moment-clé que SAHAM Assurance a procédé à une refonte globale de son parcours client pour offrir à ses assurés une qualité de prise en charge inédite au Maroc.

La première innovation majeure consiste en la mise en place d’une nouvelle plateforme intégrée unique en son genre. Celle-ci regroupe l’ensemble des équipes d’assistance et de gestion des sinistres automobiles matériels sur un même plateau afin d’offrir à l’assuré une gestion de son sinistre de bout-en-bout inédite sur le marché marocain.

Pour l’assuré, cela se traduit par un parcours considérablement fluidifié puisque désormais il existe un point d’entrée unique à même de fournir une visibilité en temps réel sur l’avancement de chaque dossier sinistre. Côté opérationnel, ce point d’entrée unique est matérialisé d’une part par le numéro d’appel 3434, qui permet d’orienter rapidement l’assuré dès la survenance du sinistre, et d’autre part par le déploiement d’une nouvelle interface informatique disponible au niveau de la plateforme intégrée, mais également chez les Agents généraux SAHAM Assurance.

La seconde innovation porte sur les modalités d’expertise et d’indemnisation, qui ont été considérablement améliorées, toujours dans l’optique de rendre l’expérience de l’assuré la plus simple possible. Ainsi, SAHAM Assurance propose désormais une expertise du véhicule sinistré en 20 minutes seulement à travers l’un de ses 7 Check Auto Express à travers le Maroc. Et pour s’adapter aux préférences de chaque assuré, l’indemnisation du sinistre auto est désormais au choix de l’assuré : en chèque ou en cash à travers l’une des 1300 agences Cash Plus partenaires.

Enfin, et c’est là aussi une première au Maroc, pour ceux qui optent pour la réparation au sein d’un garage agréé, SAHAM Assurance proposera désormais le suivi en temps réel des étapes de réparation du véhicule. Ainsi, l’assuré pourra ainsi suivre directement sur son téléphone portable l’avancement des réparations, photos à l’appui, sans avoir à interroger la Compagnie ou son intermédiaire.

Cette transformation en profondeur du parcours client s’inscrit dans la vision affichée de SAHAM Assurance de confirmer sa position de Compagnie

orientée client de référence. Ces innovations et changements de process ont été rendus possibles par le travail de fond accompli par les équipes de la Digital Factory accompagnées des experts métier de la Compagnie.