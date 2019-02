Ryanair lance une nouvelle ligne entre Agadir et Milan

La compagnie aérienne à bas prix, Ryanair, a annoncé ce mercredi le lancement d’une nouvelle ligne reliant Agadir à Milan Bergame (Italie) opérant avec un service de deux vols par semaine à partir d’octobre 2019, dans le cadre du programme de Ryanair au Maroc pour l’hiver 2019, qui sera lancé prochainement.

Dans un communiqué, la compagnie souligne que les clients et les visiteurs marocains peuvent désormais réserver leurs vacances jusqu’en mars 2020, tout en bénéficiant de tarifs encore plus bas et des améliorations apportées au service à la clientèle de Ryanair en 2019.

Le programme complet de Ryanair pour l’hiver 2019 au Maroc sera dévoilé prochainement, précise le communiqué, notant que pour célébrer cette nouvelle ligne vers Milan Bergame, Ryanair a lancé une vente de sièges avec des tarifs à partir de 217 DH seulement, pour voyager en octobre.

“Nous sommes heureux de lancer cette nouvelle ligne entre Agadir et Milan Bergame, débutant en octobre, qui opérera deux fois par semaine, dans le cadre de notre programme d’Hiver 2019. Les clients marocains peuvent désormais réserver leurs vols vers Milan Bergame jusqu’en Mars 2020, alors que notre programme complet sera prochainement dévoilé », a déclaré Yann Delomez de Ryanair, cité par le communiqué.

S.L. (avec MAP)