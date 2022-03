Ryad Mezzour: « Le secteur du textile national est en pleine mutation »

Une montée en gamme est observée dans le secteur du textile au Maroc tant en termes d’industrie que de créations, a affirmé, ce mercredi à El Jadida, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Dans une déclaration en marge de l’inauguration de la 18ème édition du salon Maroc in Mode (MIM), initiée par l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement (AMITH), Mezzour a indiqué que le secteur du textile national est « en pleine mutation ».

Le ministre a, à cet effet, mis en avant les activités d’exportation des collections marocaines partout dans le monde, y compris dans les pays les plus avancées.

« Aujourd’hui nous sommes fiers de voir que ce secteur, non seulement s’est consolidé et a retrouvé ses couleurs après la pandémie, mais il est aussi en pleine expansion », a poursuivi Mezzour.

Par ailleurs, le ministre s’est dit fier de participer au MIM, un salon conçu de manière durable, relevant que ceci « préfigure le textile d’aujourd’hui et de demain qui est basé sur la durabilité, le recyclage et le respect de l’environnement ».

Rendez-vous incontournable des professionnels de la mode et du textile, le salon Maroc In Mode se renouvelle cette année et élargit son offre à tous les maillons de la chaîne textile et habillement, à savoir le manufacturing, les tissus, le textile de maison, l’innovation et la machinerie ainsi que les accessoires et les services. Afin d’amener une proposition complète, MIM accueille également dans l’espace dédié MAROCUIR, les représentants du secteur du cuir.

Ainsi, les visiteurs pourront découvrir les 160 exposants venant du Maroc, de Tunisie, d’Égypte, de Turquie, de France, d’Italie, d’Espagne et d’Ouzbékistan, installés sur une surface de 3000m² que couvre le salon. Ces 160 exposants couvrent plusieurs filières à savoir, le manufacturing, Fabrics, Home Textile, Innovation / Machinery, Accessories, Services et MAROCUIR.

Véritable plateforme de rencontres professionnelles, MIM s’inscrit cette année dans la durabilité et met la responsabilité sociale, environnementale, économique et temporelle au cœur de ses préoccupations. Ainsi, le salon est placé sous la thématique DAYEM, en référence à l’un des axes les plus importants de la nouvelle vision présentée il y a quelques mois par l’AMITH.

Basée sur des données recueillis par l’association et ses partenaires sur le terrain mais également sur les mutations profondes qu’a connu le secteur lors de ces deux dernières années, DAYEM se présente comme un guide transversal pour l’ensemble des acteurs du secteur du textile afin de se développer dans le respect de valeurs éthiques et durables.

En plus de l’exposition, MIM qui se tient les 30 et 31 mars à El Jadida, organise une demi-douzaine de conférences avec des experts internationaux et des intervenants de différents horizons, autour des thématiques prioritaires du secteur. Le salon accueille également des espaces tendances ou encore des partenariats avec des coopératives.

MA