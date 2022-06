Run for the Oceans 2022: ensemble contre la pollution plastique

À l’approche de la journée Mondiale des océans le 8 juin, Adidas lance le mouvement « Run for the oceans » (courir pour les océans), visant à mettre fin aux déchets plastiques par le biais du sport.

Une application « adidas Running » a été conçue par la marque pour motiver les athlètes à pratiquer leur sport favori, tout en aidant à sauver les océans. En effet, pour chaque 10 minutes de course enregistrées entre le 23 mai et le 8 juin 2022 sur l’application, adidas et son partenaire « Parley for the oceans » nettoieront l’équivalent du poids d’une bouteille en plastique sur les plages et les littoraux, jusqu’à atteindre un maximum de 250 000 kilogrammes.

« Parley for the oceans » est une organisation à but non lucratif qui se consacre à la conservation de nos mers et de la vie marine, en éliminant les déchets plastiques des plages, des îles, des rivières, des mangroves et des océans, et intercepter les plastiques en milieu marin.

Au Maroc, adidas organise une course à pied le samedi 4 juin 2022 à Casablanca pour promouvoir le mouvement, et ainsi, inciter les coureurs marocains à y adhérer.

Adidas fait appel à sa communauté de sportifs pour prouver qu’ensemble, rien n’est impossible.

Individuellement, nous pouvons agir, ensemble nous pouvons avoir un impact ! adidas unifie les communautés sportives du monde entier pour « Run for the Oceans » entre le 23 mai et le 8 juin 2022 en s’inscrivant et en suivant l’activité via l’application adidas Running. Pour plus d’informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur www.adidas.com/runfortheoceans