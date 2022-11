RSE, la taille de l’entreprise est-elle un critère décisif ? (VIDEO)

Un opérateur de grande taille détient-il plus de moyens pour déployer une stratégie RSE ou est-ce qu’une petite entreprise se trouve être plus agile pour mettre en place ce genre de démarches de manière plus fluide? La question n’est aucunement en relation avec la taille de la structure, affirme d’emblée le Dr Tarik Essaid, président du salon Préventica.

Dans son intervention à la table ronde « Comment valoriser son impact social et environnemental? », tenue dans le cadre du Cercle des ECO, organisée par Horizon press, le Dr Essaid souligne par contre que ce qui fait la différence entre une grande et une plus petite entreprise en matière de RSE, c’est que « la responsabilité diffère ».

En revanche, pour ce qui est des référentiels sur lesquels s’adosser abstraction faite de la taille de l’entreprise, dr Essaid cite notamment le label CGEM, le Business social complainte initiative…

Notons que le panel d’invités à la rencontre comptait également Nadia Tbeur, chargée du Programme Act4Community du Groupe OCP, et Saad Alami, secrétaire général d’Axa Services Maroc.