Royal Air Maroc lance trois nouvelles lignes aériennes au départ de Casablanca

Royal Air Maroc lance, à partir d’avril prochain, trois nouvelles lignes au départ de Casablanca vers trois grandes capitales, à savoir Amman (Jordanie), Abuja (Nigéria) et Vienne (Autriche).

Ces trois routes aériennes seront effectuées trois fois par semaine tout au long de l’année pour les trois destinations et seront opérées par des avions de type Boeing 737 NG. Ainsi, les départs vers Vienne sont programmés chaque lundi, mercredi et vendredi à 11h00 (heure GMT), pour une arrivée à 14h40 (GMT). Les vols de retour sont programmés les mêmes jours avec un départ de Vienne à 15h40 (GMT) et une arrivée à Casablanca à 19h30 (GMT).

La compagnie renforce également son réseau en Afrique par l’ouverture de la route aérienne Casablanca-Abuja. Les rotations sont programmées au départ de Casablanca les mercredi, vendredi et dimanche, avec un départ à 22h00 (GMT) et une arrivée à Abuja à 02h30 GMT (+1 jour). Les vols retours sont, quant à eux, prévus au départ d’Abuja tous les lundi, jeudi et samedi à 04h50 (GMT) pour une arrivée à Casablanca à 09h30 (GMT).

Les vols vers Amman seront, quant à eux, programmés au départ de Casablanca les mardi, jeudi et samedi à 20h10 GMT pour une arrivée à Amman à 01h50 GMT (+1 jour). Les vols de retour seront programmés au départ d’Amman tous les mercredi, vendredi et dimanche à 02h50 GMT pour atterrir à Casablanca à 09h05 (GMT).

A travers ces nouvelles liaisons, qui seront opérationnelles en même temps que les nouvelles lignes Casablanca-Athènes et Casablanca-Miami, la compagnie aérienne étend son large réseau des destinations européennes et africaines accessibles depuis le hub de Casablanca. Royal Air Maroc consolide ainsi sa position parmi les grandes compagnies reliant l’Afrique à l’Europe, l’Amérique et l’Asie avec plus de 85 destinations internationales.