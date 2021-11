RMA inaugure le 1er centre de gestion intégrée du sinistre automobile au Maroc

Dans le cadre de son développement, RMA inaugure aujourd’hui son nouveau centre RMA Services à Casablanca, le premier centre au Maroc de gestion intégrée de sinistre Automobile. Toujours porté par l’ambition d’innover au service de l’expérience client, RMA offre désormais à ses assurés un point de contact unique, avec une prise en charge en un temps optimal. De ce fait, RMA Services vient s’ajouter à l’arsenal de produits et services avant-gardistes lancés par la Compagnie durant ces dernières années.

Revêtant un enjeu stratégique majeur, la qualité de services est au cœur des préoccupations de RMA. Par essence, l’expérience client au moment du sinistre est déterminée par 3 étapes clés : la rapidité et l’efficacité de prise en charge, le nombre d’interlocuteurs et enfin le montant d’indemnisation. De surcroît, la simplification de ce parcours permet d’améliorer la qualité du service rendu au client en lui offrant un point de contact unique.

RMA Services est le 1er centre de gestion intégrée du sinistre automobile au Maroc, alliant 1/ la prise en charge de l’assuré, 2/ l’expertise du véhicule, 3/ la mise à disposition d’un véhicule de remplacement et 4/ la gestion de la réparation du véhicule accidenté par les meilleurs garagistes. Il s’agit d’une expérience inédite offrant un guichet unique aux clients RMA.

Ce parcours s’opère ainsi autour de 5 étapes qui se présentent comme suit :

– L’accueil de l’assuré dans le centre RMA Services et sa prise en charge par un conseiller ;

– L’explication de la procédure à suivre, des garanties contractuelles ainsi que la couverture d’assistance ;

– L’expertise du véhicule avec la détermination du délai et du montant des réparations ; – La mise à disposition du véhicule de remplacement, si la couverture de l’assuré le permet ;

– La gestion de la réparation du véhicule.

A noter que le client récupère par la suite son véhicule réparé au niveau de RMA Services.

De nouveau, RMA met sa force de protection au service de ses assurés et s’impose aujourd’hui comme un acteur précurseur et innovant dans son marché. S’appuyant sur une proximité avec son public et plaçant la qualité de services en tête de ses priorités, la Compagnie s’engage à fournir à ses assurés l’appui nécessaire pour faciliter leur quotidien.