Rif’Inno. Saif Eddine Laalej: « 81 projets ont vu le jour »

Entretien avec Saif Eddine Laalej, Chef de projet en charge du programme Rif’Inno

Quels sont les projets retenus à l’issue de cette initiative et quels sont les secteurs prisés par les jeunes de la région?

Pour ce programme, un total de 81 projets ont vu le jour. Le secteur de l’artisanat est le plus prisé par les jeunes du Nord (29,4%). Il est suivi de l’agro-alimentaire, avec près du quart des projets (23,5%) créés dans le secteur, et de la santé et du bien-être (21,6%). 17,6% ont opté pour des projets dans le domaine de l’éducation.

Durant les derniers mois, vous avez accompagné et formé les jeunes de la région du Nord. Concrètement, en quoi consiste cet accompagnement ?

Nous avons mis en place une série d’ateliers de formations et organisé plusieurs réunions bimensuelles de suivi individuel. Nous avons aussi programmé des bootcamps thématiques, des sessions de partage et networking ainsi que des visites de suivi. Par ailleurs, 30 projets ont bénéficié d’un appui financier pour leur démarrage.

Quels sont, selon vous, les facteurs de blocage à l’entrepreneuriat, surtout au niveau de la région de l’Oriental ?

Le premier facteur à mon sens est l’absence de mindset entrepreneurial et de motivation. D’autres contraintes d’ordre technique s’ajoutent à cela telles que les difficultés d’accès au marché et aux programmes d’accompagnement adaptés, mais aussi des contraintes liées à l’accès au financement durable.

Les régions du Nord et de l’Oriental connaissent un faible taux de participation des femmes dans la vie active. Pourtant, votre programme a connu une participation plutôt importante des femmes, comment expliquez-vous cela ?

Cela peut être expliqué par le fait qu’Enactus adopte une approche d’égalité des sexes. Nous avons donc développé des politiques de mobilisation de la femme au sein de nos activités et veillons rigoureusement à leurs exécutions. Un plan d’action de «gender mainstreaming» est réalisé chaque année afin de maintenir l’équité entre homme et femme au niveau de l’ensemble de nos programmes.

Tilila El Ghouari / avec Les Inspirations ÉCO