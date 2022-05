Richesses: combien de millionnaires au Maroc ?

Le Maroc est classé dans le top 5 des richesses privées en Afrique. Le pays compte 5.000 millionnaires, 220 multimillionnaires, 22 centimillionnaires et trois milliardaires, avec un patrimoine privé total de 125 milliards de dollars, assurant un taux de croissance de 18% durant les dix dernières années.

L’Afrique est l’un des marchés qui affichent la croissance la plus rapide dans le monde. Le continent abrite plusieurs pôles de richesse bien établis, rapportent nos confrères Les inspirations ECO. En effet, selon les derniers chiffres publiés par Henley & Partners, dans le rapport Africa Wealth Report 2022, le Maroc, l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Nigéria et le Kenya détiennent plus de 50 % de la richesse privée de l’Afrique. Notre pays se classe ainsi au quatrième rang des richesses privées sur le continent, avec un patrimoine privé total de 125 milliards de dollars, assurant un taux de croissance de 18% durant les dix dernières années. Les experts, qui ont rédigé le rapport de cette année, affirment que «la richesse globale fait référence à la richesse privée détenue par tous les individus vivant dans un pays, y compris tous leurs actifs (propriété, argent, actions et intérêts commerciaux) moins tout passif.

Par ailleurs, nous excluons les fonds publics de nos chiffres». Dans le détail du classement du Maroc, en termes de richesse privée, il faudra noter que le pays compte 5.000 millionnaires, 220 multimillionnaires, 22 centimillionnaires et trois milliardaires. Le Maroc s’est également classé cinquième après le Botswana et devant l’Égypte, avec une richesse par habitant de 3.380 dollars. Notons que l’Ile Maurice a pris la première place dans le classement de la richesse par habitant, avec une croissance de la richesse de 74 % au cours des 10 dernières années.

Par ailleurs, le rapport prévoit que la richesse privée totale en Afrique devrait augmenter de 38% au cours des 10 prochaines années (2021-2031), pour atteindre 3 billions de dollars. Le rapport a classé le Maroc dans la catégorie de croissance moyenne, et devrait connaître une croissance positive de la richesse comprise entre 20% et 40% sur la période de prévision. Le Rapport Africa Wealth est publié chaque année par Henley & Partners, leader mondial de résidence et citoyenneté par investissement, en partenariat avec le cabinet sud-africain d’intelligence économique et de renseignement sur la richesse, New World Wealth. Le rapport fournit un examen complet du secteur de la richesse en Afrique, y compris les tendances chez les particuliers fortunés, le marché du luxe et la richesse dans le secteur de la gestion sur le continent.