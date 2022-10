Rhamna Investor Day : Pleins feux sur les opportunités d’investissement (VIDEO)

Le Centre Régional d’Investissement de Marrakech-Safi (CRI-MS) a organisé, mardi à Benguérir, la 1ère édition du Rhmana Investor Day, un évènement phare de promotion des potentialités et des opportunités d’investissement dans la province.

Organisée sous l’égide de la Wilaya de Marrakech-Safi et en partenariat avec la province de Rhamna et l’initiative L’intelligence collective au service des territoires (OTED), cette rencontre a connu la participation de décideurs et d’acteurs économiques publics et privés, notamment le Gouverneur de la province de Rhamna, M. Aziz Bouignane, le Directeur Général du CRI-MS, M. Yassine Mseffer, et la présidente de la commission du Développement social, des femmes, de l’enfance et de la jeunesse au sein du Conseil régional de Marrakech-Safi, Mme Zhour El Ghandour.

Intervenant lors de cette rencontre, le Gouverneur de la province de Rhamna a souligné l’importance de cette rencontre qui offre l’opportunité d’un échange fructueux entre les différents acteurs économiques publics et privés, et se veut une vitrine des atouts économiques et des avantages offerts aux investisseurs locaux, nationaux et internationaux.

Dans ce sens, M. Bouignane a exprimé l’engagement des autorités locales à accompagner les investisseurs désireux de monter leurs projets dans la province de Rhamna, un pôle d’excellence en recherche et innovation qui est à l’avant-garde du développement durable et de l’économie du savoir et du numérique.

Pour sa part, M. Mseffer a indiqué que la province de Rhamna constitue la 3e étape des CRI Invetsor Day, un roadshow dont l’objectif est de promouvoir les atouts et les opportunités qu’offre la région de Marrakech-Safi. « Après le lancement à Marrakech en tant que locomotive de la région et un deuxième arrêt à Safi en tant que champion industriel et énergétique de la région, nous sommes aujourd’hui à Rhamna, la terre d’opportunités en innovation et durabilité, ainsi qu’un pôle de compétitivité, de savoir, de recherche et d’innovation », a-t-il relevé.

Faisant savoir que cette rencontre réunit des acteurs publics et privés de la province, M. Mseffer a souligné que cette rencontre constitue également l’opportunité de discuter des défis et des problématiques rencontrées par les investisseurs au niveau de la province de Rhamna et de la région Marrakech-Safi, et comment répondre à ces défis.

De son côté, le directeur Entrepreneuriat au sein de l’UM6P, M. Yassine Laghzioui, a affirmé que Rhamna, une province dotée d’infrastructures de premier plan, a « tous les atouts et les moyens pour réaliser ses ambitions ».

« Les faits confirment d’ores et déjà ceci : A titre d’exemple au sein du pôle Science & Technologie de l’UM6P, plus de 240 projets de recherche ont déjà été lancés avec des dizaines de brevets déposés, et en matière d’entrepreneuriat, plus de 300 start-ups ont été incubés et accélérés au sein des différents programmes de l’UM6P », a-t-il fait savoir, faisant savoir que ces chiffres laissent croire que « les contours de la réussite se tracent déjà et qu’en fédérant les forces des forces publiques, privées et ceux de l’UM6P, la province de Rhamna peut devenir un hub de l’innovation et de l’entrepreneuriat avec un leadership sur les plans national et régional. »

Cet événement comportait deux panels se rapportant à « Atouts, Rhamna, terre d’excellence durable » et « Agroalimentaire, tourisme, santé, énergie et biotech ».

Lors de ces panels, plusieurs acteurs économiques publics et privés de la province ont témoigné de leurs propres expériences, confirmant les atouts et potentialités qu’offre la province et l’intérêt stratégique d’investir aujourd’hui à Rhamna.