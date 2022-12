Retour sur l’inauguration de la nouvelle antenne NCRA Renault / Dacia à El Kelaâ des Sraghna

COMMUNIQUÉ. La nouvelle vitrine de Renault et Dacia à El Kelaâ desDans une démarche continue d’être au plus proche de ses clients, Renault Commerce Maroc et son partenaire NCRA (Nouvelle Compagnie Royale Automobile) Marrakech inaugurent un nouveau site à l’entrée de la ville d’El Kelaâ des Sraghnas.

La nouvelle antenne de la concession NCRA de la ville d’El Kelaâ a été construite sur une superficie totale de 3500 m2, dont près de 500 m² sont consacrés aux showrooms de véhicules neufs des marques Dacia et Renault ainsi qu’un Renault Minute de 70 m² offrant un service spécifique pour les interventions d’entretien rapide.

Le reste de la superficie est consacré aux ateliers mécaniques et carrosserie (550 m²) ainsi qu’un magasin de pièces de rechange (190 m²). Une extension de l’atelier est prévue dans un avenir proche afin de mieux répondre à la demande de la clientèle de la ville. Cette antenne compte 13 collaborateurs prêts à accueillir les clients Renault et Dacia d’El Kelaâ des Sgharna.

Le développement du réseau, fer de lance de la satisfaction client

Doté du 1er réseau automobile au Maroc avec une capillarité forte de 91 sites, Renault Commerce Maroc a toujours placé son réseau au cœur de sa stratégie commerciale. Avec une organisation en hubs stratégiques couvrant l’ensemble des régions du Royaume, Renault Commerce Maroc et son réseau continuent à investir et innover afin d’offrir le meilleur niveau de service et une expérience client optimale.

Dans le cadre du plan stratégique Renaulution, les marques Renault et Dacia ont revu leurs identités visuelles incluant celles de leurs réseaux de distribution. Au Maroc, les marques Renault et Dacia ont lancé le renouvellement des nouvelles identités visuelles dans le réseau marocain en démarrant par la signalétique extérieure. En 2023, la totalité du réseau primaire aura été doté de la signalétique extérieure et des nouveaux aménagements intérieurs.

Ayant toujours pour objectif la satisfaction client, de nombreux projets de sites sont également en cours de concrétisation sur l’ensemble du Royaume. Au total, ce sont 5 nouveaux sites et 1 extension qui renforceront ainsi le maillage du réseau dans les prochains mois, au service de la satisfaction client.