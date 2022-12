Retour sur la première édition « les acteurs de la lutte contre la corruption »

COMMUNIQUÉ. Le 8 décembre, veille de la Journée Internationale de la Lutte contre la Corruption, ACTE International a rassemblé, à Rabat, de grands acteurs de la compliance et de la prévention de la corruption venus des quatre coins du monde ainsi que des entreprises marocaines particulièrement engagées dans cette cause. Le point d’orgue de cette rencontre a été la remise des « Lauriers de la prévention de la corruption » à des entreprises marocaines qui se démarquent par leurs pratiques exemplaires ou hors du commun.

La soirée des ACTEurs de la lutte contre la corruption a été un franc succès. Après l’intervention de cinq grands témoins qui ont partagé leurs expériences, défis et actions en matière d’intégrité dans leurs activités et zones géographiques respectives, 98% des présents ont affirmé être optimistes pour le combat contre la corruption.

ACTE International a procédé à la remise des quatre lauriers de la lutte contre la corruption ci-dessous :

Laurier de la mobilisation des parties prenantes remis à LYDEC : pour l’implication des clients, fournisseurs, autorités délégantes et toutes leurs parties prenantes par une action d’écoute de ses parties prenantes dès l’engagement du projet de certification ISO37001.

remis à : pour l’implication des clients, fournisseurs, autorités délégantes et toutes leurs parties prenantes par une action d’écoute de ses parties prenantes dès l’engagement du projet de certification ISO37001. Laurier du devoir et mission remis à Bank Al-Maghrib pour la dimension donnée à leur engagement, et la diffusion des exigences en matière de lutte anti-corruption dans l’ensemble de leur écosystème, et du pays

à pour la dimension donnée à leur engagement, et la diffusion des exigences en matière de lutte anti-corruption dans l’ensemble de leur écosystème, et du pays Laurier de l’incarnation du leadership remis à Attijariwafa bank pour l’implication permanente de son Président dans la construction, le déploiement et la mise en œuvre du système de management anti-corruption de la banque

remis à pour l’implication permanente de son Président dans la construction, le déploiement et la mise en œuvre du système de management anti-corruption de la banque Laurier de l’ambition et du défi remis à AL OMRANE pour le courage dans la mise en place d’un système de management anti-corruption dans le secteur de l’immobilier

L’évènement s’est conclu par la conviction que les ACTEUrs de la lutte contre la corruption dans le monde sont plus nombreux que les corrupteurs.

A chacun de porter le message et l’exemplarité à son niveau, pour élargir le cercle vertueux des entreprises et organismes privés et publics qui travaillent chaque jour à un monde meilleur !

Le Maroc, une base continentale

Pour Anne Le Rolland, fondatrice et directrice générale d’ACTE International, la ville de Rabat s’imposait comme lieu de rencontre entre les grands acteurs internationaux de la corruption. En effet, après 20 années dédiées au continent asiatique et aux États-Unis, ACTE International choisissait, en 2016, le Maroc pour déployer son expertise en termes de responsabilité sociale et de prévention de la corruption au service du continent africain. Un choix que ACTE International n’a jamais regretté, tant le Maroc fait preuve de détermination dans la lutte contre ce fléau qu’est la corruption, sur son territoire et au-delà, ainsi que le souligne régulièrement Anne Le Rolland. ACTE International développe ses activités sur le Maghreb et l’Afrique subsaharienne depuis son bureau de Casablanca, devenu une véritable base continentale de formation à la prévention de la corruption.

ACTE International : une entreprise multicertifiée

Opérant dans 60 pays à travers le monde, ACTE International est fière de démontrer chaque jour qu’elle tient sa promesse : dire ce qu’elle fait et faire ce qu’elle dit. Dès 2014, la dirigeante sollicitait une première certification de ses propres dispositifs de prévention de la corruption par ETHIC Intelligence. En 2019, elle obtenait également la Certification ISO37001 du système de management anticorruption (SMAC) de sa maison mère en France lors d’un audit réalisé par ETHIC Intelligence sous accréditation américaine de l’ANAB (ANSI-ASQ National Accreditation Board). En 2022, la Certification ISO37001 a été renouvelée avec succès par EUROCOMPLIANCE et étendue de la maison mère française à sa filiale marocaine dirigée par Mathieu Fourcade.

La lutte contre la corruption : une véritable opportunité de développement

« Dans toute supply chain performante, il y a d’abord une chaîne humaine qui doit partager des valeurs », insiste Anne Le Rolland qui voit les exigences légales et réglementaires non comme des contraintes, mais comme des opportunités pour renforcer l’engagement interne des collaborateurs au sein de l’entreprise, tout en contribuant à édifier un monde meilleur. « Le commerce international, oui, mais pas à n’importe quel prix », ajoute la directrice générale d’ACTE International.

Dès 1995, date de la création de cette PME française, l’éthique et l’intégrité étaient déjà au cœur de la stratégie de développement de cette entreprise d’audit, expertise, conseil et formation en commerce international. La compliance et la prévention de la corruption constituent le fil rouge de toutes ses activités opérationnelles et d’expertise. ACTE International aide ainsi les entreprises à optimiser et sécuriser leurs activités internationales en conformité avec les exigences légales et réglementaires, ainsi qu’avec leurs engagements en matière de développement durable.

Une lutte de longue haleine

Malgré une mobilisation de plus en plus forte des gouvernements, la lutte contre la corruption est un long processus qui nécessite de bâtir des dispositifs de prévention adaptés, durables et faciles à mettre en œuvre. Avec un regard toujours optimiste et humble, ACTE International se réjouit de voir les États partout dans le monde, autant que la société civile et la communauté économique et des affaires, se mobiliser et apporter un cadre, des exigences, des normes et des moyens de contrôle.

Les générations d’aujourd’hui peinent encore à changer les habitudes et le contexte économique et géopolitique n’est pas favorable à la priorisation de l’équité et l’intégrité, il reste donc beaucoup à faire auprès des jeunes générations qui porteront ces engagements en même temps que ceux sur le climat ou le développement durable.

Afin de renforcer encore le développement international et d’assurer la continuité des engagements d’ACTE International, Anne Le Rolland a choisi, en 2021, de céder l’entreprise à un groupe français. La journée du 8 décembre 2022 a été pour la fondatrice d’ACTE International l’opportunité de partager une dernière fois sa vision avec les grands acteurs de la lutte contre la corruption.