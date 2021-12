Réseaux: ZTE prolonge son partenariat avec Ooredoo

Ooredoo Group a reçu une délégation de hauts responsables de ZTE. Cette rencontre a été l’occasion pour les deux opérateurs de renouveler leur partenariat pour une durée additionnelle de cinq ans.

Ooredoo Group a annoncé avoir reçu une délégation de hauts représentants de son partenaire ZTE en vue de signer une extension de la convention liant les deux parties. Il s’agissait de la première réunion en présentiel, tenue entre les tops managements des deux groupes, depuis la levée des restrictions liées à la pandémie. Cette rencontre, qui a permis aux deux partenaires de discuter de sujets commerciaux à caractère stratégique, a été couronnée par une cérémonie actant l’extension du partenariat existant entre les deux opérateurs pour une durée supplémentaire de cinq ans. Le président des ventes mondiales de ZTE, Xiao Ming, note que «ZTE continuera à fournir des solutions innovantes à Ooredoo pour accélérer le cheminement du groupe vers la transformation numérique, tout en offrant des réseaux de haute performance et une expérience utilisateur supérieure, grâce à des solutions technologiques rentables».

Dans le détail, ce partenariat étendu prend la forme d’un accord-cadre global (GFA) pour la fourniture de Radio, Cloud Core, Transport et CPE/Terminaux 4G/5G, ainsi que des services de mise en œuvre et d’intégration associés, destinés aux sociétés opérationnelles du groupe Ooredoo. Notons, dans ce sens, que l’extension du partenariat a été complétée par un accord spécial, prévoyant la fourniture par ZTE au groupe Ooredoo d’appareils CPE tels que 5G MiFi, routeurs 5G et autres… Nigel Byrne, directeur de l’information technologique du groupe Ooredoo, a déclaré que «nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec ZTE et de poursuivre notre relation de travail, mutuellement bénéfique, qui permet de créer une valeur ajoutée, à la fois pour notre entreprise et nos clients. Sachant que notre industrie subit toujours les effets de la pandémie, tels que la rareté mondiale des chipsets, le partenariat prolongé garantira la stabilité et la fiabilité de l’approvisionnement, ainsi que la disponibilité de produits et services de pointe pour nos clients. D’un point de vue commercial, ce partenariat équilibre notre paysage de fournisseurs, ce qui correspond parfaitement à nos plans de développement stratégique».

Pour rappel, ZTE est un partenaire clé de fourniture de services et d’équipements de réseaux du groupe Ooredoo. L’accord actuel couvre déjà un certain nombre de sociétés opérationnelles du groupe, notamment Ooredoo Algérie, Ooredoo Myanmar et Indosat Ooredoo. À noter que de nouveaux marchés ont été récemment attribués en Algérie et en Indonésie pour des équipements de réseaux de données micro-ondes et IP-RAN, orientés respectivement vers l’ère LTE et 5G. Il est à préciser que d’autres commandes ont été passées, émanant des pays suivants (Koweït, Tunisie, Algérie, Myanmar et Indonésie).

De son coté, Christian Linhart, directeur des achats du groupe Ooredoo, a déclaré que «ce renouvellement de l’accord-cadre avec ZTE représente une nouvelle étape dans notre partenariat fructueux. Il permettra à nos entreprises, présentes dans le monde entier, de poursuivre leur coopération sur un large éventail de réseaux de pointe, fournis par l’un des leaders mondiaux des télécommunications et des technologies de l’information. L’objectif étant d’enrichir la vie numérique de nos clients».

Pour sa part, James Zhang, président de ZTE MTO & Global Marketing, a annoncé que «le groupe Ooredoo est l’un des principaux clients multi-opérateurs de télécommunications (MTO) de ZTE, qui s’est rapidement développé sur de nombreux marchés des régions MENA et Asie-Pacifique. Ooredoo continue de faire évoluer son réseau de manière cohérente et ZTE est fier de la forte dynamique du partenariat avec le groupe. Nous continuerons donc à développer ce partenariat avec plus de projets dans un avenir proche». Il est à rappeler qu’Ooredoo est une société de communication internationale opérant au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est. Au service des consommateurs et des entreprises dans 10 pays, elle offre une large gamme de contenus et de services via ses réseaux mobiles et fixes avancés et centrés sur les données. Le groupe a généré un chiffre d’affaires qui avoisine les 8 milliards de dollars au 31 décembre 2020 et ses actions sont cotées à la Bourse du Qatar et à celle d’Abu Dhabi.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO